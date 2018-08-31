羅東鎮長林姿妙 登記參選宜蘭縣長

國民黨宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙（前右3），31日在國民黨新北市長參選人侯友宜（前右2）、立委蔣萬安（前右）等人陪同下，前往登記參選，並在縣府廣場提出政策白皮書。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 107年8月31日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）由中國國民黨提名的宜蘭縣羅東鎮長林姿妙，今天登記參選宜蘭縣第18屆縣長選舉。行前，她在縣府廣場提出政策白皮書，強調若當選將以民生經濟最優先，為縣民拼出好生活。



林姿妙上午在國民黨新北市長參選人侯友宜、國民黨立委蔣萬安等支持者陪同下，在縣府廣場前集體誓師，並提出縣政政策白皮書。侯友宜與蔣萬安先後肯定林姿妙過去擔任鎮長的政績，呼籲大家支持她。



林姿妙致詞時說，她有感於宜蘭縣這幾年人口外流，工商發展、民生經濟、交通、賦稅、農業、觀光、教育等都出現問題，她想與縣民一起共同打拚努力，改善與拚出宜蘭更好的生活。



林姿妙表示，以縣民優先的角度來看，她認為，宜蘭縣需要一位能夠貼近基層、傾聽民意的人來為民服務。她是做對事、會做事的人，在投入選戰之前，特別提出17篇相關縣政規劃；若順利當選縣長，將以民生經濟最優先，帶領專業執政團隊解決宜蘭困境。



宜蘭縣選舉委員會表示，宜蘭縣第18屆縣長選舉登記作業今天最後一天，截至中午為止，共有政治素人陳秋境、林錦坤、無黨籍林信華（前宜蘭縣副縣長）、民進黨立法委員陳歐珀與林姿妙共5人完成登記。（編輯：梁君棣）1070831