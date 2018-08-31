/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 楊偉中亞運棒球 紀淑如楊俊瀚
>rss

羅東鎮長林姿妙 登記參選宜蘭縣長

發稿時間：2018/08/31 13:09

最新更新：2018/08/31 13:16

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
國民黨宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙（前右3），31日在國民黨新北市長參選人侯友宜（前右2）、立委蔣萬安（前右）等人陪同下，前往登記參選，並在縣府廣場提出政策白皮書。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 107年8月31日國民黨宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙（前右3），31日在國民黨新北市長參選人侯友宜（前右2）、立委蔣萬安（前右）等人陪同下，前往登記參選，並在縣府廣場提出政策白皮書。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 107年8月31日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）由中國國民黨提名的宜蘭縣羅東鎮長林姿妙，今天登記參選宜蘭縣第18屆縣長選舉。行前，她在縣府廣場提出政策白皮書，強調若當選將以民生經濟最優先，為縣民拼出好生活。

林姿妙上午在國民黨新北市長參選人侯友宜、國民黨立委蔣萬安等支持者陪同下，在縣府廣場前集體誓師，並提出縣政政策白皮書。侯友宜與蔣萬安先後肯定林姿妙過去擔任鎮長的政績，呼籲大家支持她。

林姿妙致詞時說，她有感於宜蘭縣這幾年人口外流，工商發展、民生經濟、交通、賦稅、農業、觀光、教育等都出現問題，她想與縣民一起共同打拚努力，改善與拚出宜蘭更好的生活。

林姿妙表示，以縣民優先的角度來看，她認為，宜蘭縣需要一位能夠貼近基層、傾聽民意的人來為民服務。她是做對事、會做事的人，在投入選戰之前，特別提出17篇相關縣政規劃；若順利當選縣長，將以民生經濟最優先，帶領專業執政團隊解決宜蘭困境。

宜蘭縣選舉委員會表示，宜蘭縣第18屆縣長選舉登記作業今天最後一天，截至中午為止，共有政治素人陳秋境、林錦坤、無黨籍林信華（前宜蘭縣副縣長）、民進黨立法委員陳歐珀與林姿妙共5人完成登記。（編輯：梁君棣）1070831

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP