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法務部執行死刑 李宏基一人伏法

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長濱捕獲罕見抱卵大龍蝦 海產店買下放生

發稿時間：2018/08/31 14:58

最新更新：2018/08/31 15:21

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台東長濱鄉漁民捕獲罕見的4台斤錦繡龍蝦，龍蝦媽媽懷裡抱著數百萬卵，海產店買下後，交給鄉民放生復育。（池祥鈺提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年8月31日台東長濱鄉漁民捕獲罕見的4台斤錦繡龍蝦，龍蝦媽媽懷裡抱著數百萬卵，海產店買下後，交給鄉民放生復育。（池祥鈺提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年8月31日

(中央社記者盧太城台東縣31日電)連日幾天大雨，東海岸長濱鄉漁民捕獲罕見的4台斤錦繡龍蝦，龍蝦媽媽懷裡抱著數百萬卵，海產店買下後，交給鄉民放生復育。

這幾天下雨，海水混濁，長濱鄉漁民昨天捕獲一隻4台斤的超大龍蝦，母龍蝦抱著數百萬個卵，「邱爸爸海產」店獲悉後，趕緊購買，並交給文史工作者池祥鈺放生。

池祥鈺說，長濱沿海在5年前也曾經捕獲這麼大隻的龍蝦，當時鄉民也是決議購買後野放復育，因為這幾天大雨，海水混濁，再度捕獲這罕見大龍蝦，且還抱卵，鄉民得知後第一個反應，同樣是應該要野放復育。

池祥鈺表示，感謝邱爸爸海產店收購後立即捐贈，放入龍蝦種苗復育區做復育。長濱鄉民這幾年前自發性的發起龍蝦復育，有抓到大龍蝦、小龍蝦、抱卵龍蝦，都會拿到復育區來放生。

池祥鈺說，長濱青溪組織自發性的復育龍蝦，是台灣很珍貴的龍蝦種苗復育區，不靠政府、不靠外界、推動自覺文化，由當地人民自己愛護自己的生長環境。在復育區的龍蝦很平安，牠們有靈性，如同小鳥被網抓到，放回後要再捕捉很難。（編輯：吳佳穎）1070831

zoom in 連日幾天大雨，東海岸長濱鄉漁民捕獲一隻4台斤的超大龍蝦，母龍蝦抱著數百萬個卵，海產店買下後，交給文史工作者池祥鈺放生。（池祥鈺提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年8月31日連日幾天大雨，東海岸長濱鄉漁民捕獲一隻4台斤的超大龍蝦，母龍蝦抱著數百萬個卵，海產店買下後，交給文史工作者池祥鈺放生。（池祥鈺提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年8月31日
台東長濱鄉漁民捕獲一隻4台斤的抱卵龍蝦，海產店買下後，交給鄉民放生復育。長濱鄉民從幾年前自發性的發起龍蝦復育，有抓到大龍蝦、小龍蝦、抱卵龍蝦，都會拿到復育區來放生。（池祥鈺提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年8月31日台東長濱鄉漁民捕獲一隻4台斤的抱卵龍蝦，海產店買下後，交給鄉民放生復育。長濱鄉民從幾年前自發性的發起龍蝦復育，有抓到大龍蝦、小龍蝦、抱卵龍蝦，都會拿到復育區來放生。（池祥鈺提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年8月31日
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