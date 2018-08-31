愛超越血緣 屏東夫婦無條件給寄養童一個家

滿18歲的偉偉（中），待過寄養家庭5年，如今考上大學得離開安置機構獨立。當年寄養父母吳榮標（左）、范金珠（右）一句「我們家就是你家」，讓他在離開機構的那一天提著行李再「回家」。（屏東家扶中心提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年8月31日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）滿18歲的偉偉，幼時發展遲緩的他，待過寄養家庭5年，如今考上大學得離開安置機構獨立。當年寄養父母吳榮標、范金珠一句「我們家就是你家」，讓他提著行李再「回家」。



當時6歲的偉偉（化名），來自屏東三地門鄉的一對夫妻收留。偉偉因為原生家庭發生家暴，家中有精障者、身心障礙者、吸毒者，沒有人可以照顧他，被屏東家扶安置到寄養家庭吳榮標、范金珠的家，當時的偉偉發展遲緩，甚至不太會說話。



如今58歲的寄養媽媽范金珠受訪時紅著眼眶說，「要結束寄養時，偉偉想要回家看看，我們開了2小時的車，結果看到的原生家庭狀況很糟。」今年已67歲的寄養爸爸吳榮標也記得，當時告訴難過的偉偉，「我們家就是你家」。



由於原生家庭無法改善，寄養5年後的偉偉轉到兒童之家安置直到今年。



范金珠很心疼偉偉年紀這麼小就沒有家，即使偉偉轉到機構安置，他的每個畢業典禮，范金珠、吳榮標夫婦必會出現，且不會告知偉偉，讓他每次都有驚喜，吳榮標夫婦說，「人生的重要時刻一定要有家人同在」。



滿18歲的偉偉今年考上大學，離開機構的那一天，他不知該去哪裡，想到寄養爸爸吳榮標說的「我們家就是你家」。他搭火車回到屏東，在那天晚上出現在吳榮標夫婦家，兩人二話不說就讓偉偉住下來。



屏東家扶中心寄養社工督導黃淑玲表示，偉偉很懂事，他知道不能一直依靠寄養家庭，現在一邊打工一邊等開學，寄養家庭裡的兒子們也都把偉偉為親弟弟，帶著他一起去工作。



寄養爸媽也督促偉偉做自立的準備，學習管理金錢，教他騎機車、考駕照，幫偉偉準備入住大學宿舍所需要的物品，黃淑玲說，屏東家扶將幫助偉偉就讀大學費用。



黃淑玲表示，寄養家庭的確是寄養童的避風港，寄養童不論是返回原生家庭、轉機構安置，在他們難過、挫折時，會想打電話給寄養爸媽，有時聽到寄養爸媽「喂」一聲，孩子就掛掉，即使只是一聲，對這些離開的寄養童都是溫暖撫慰的聲音。



黃淑玲說，有些寄養家庭在寒暑假時，心疼寄養童沒有家可回，到機構接孩子回寄養家庭渡假，甚至有已成年的寄養童未婚懷孕，寄養家庭一路陪伴生產、坐月子。



黃淑玲表示，會擔任寄養家庭都有著無私的愛，在社會上默默奉獻著，屏東家扶期待更多家庭願意加入寄養家庭行列，幫助弱勢、受虐兒童。（編輯：陳政偉/孫承武）1070831