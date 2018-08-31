/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 死刑李宏基楊偉中亞運棒球

法務部執行死刑 李宏基一人伏法

>rss

愛超越血緣 屏東夫婦無條件給寄養童一個家

發稿時間：2018/08/31 15:48

最新更新：2018/08/31 16:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
滿18歲的偉偉（中），待過寄養家庭5年，如今考上大學得離開安置機構獨立。當年寄養父母吳榮標（左）、范金珠（右）一句「我們家就是你家」，讓他在離開機構的那一天提著行李再「回家」。（屏東家扶中心提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年8月31日滿18歲的偉偉（中），待過寄養家庭5年，如今考上大學得離開安置機構獨立。當年寄養父母吳榮標（左）、范金珠（右）一句「我們家就是你家」，讓他在離開機構的那一天提著行李再「回家」。（屏東家扶中心提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年8月31日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）滿18歲的偉偉，幼時發展遲緩的他，待過寄養家庭5年，如今考上大學得離開安置機構獨立。當年寄養父母吳榮標、范金珠一句「我們家就是你家」，讓他提著行李再「回家」。

當時6歲的偉偉（化名），來自屏東三地門鄉的一對夫妻收留。偉偉因為原生家庭發生家暴，家中有精障者、身心障礙者、吸毒者，沒有人可以照顧他，被屏東家扶安置到寄養家庭吳榮標、范金珠的家，當時的偉偉發展遲緩，甚至不太會說話。

如今58歲的寄養媽媽范金珠受訪時紅著眼眶說，「要結束寄養時，偉偉想要回家看看，我們開了2小時的車，結果看到的原生家庭狀況很糟。」今年已67歲的寄養爸爸吳榮標也記得，當時告訴難過的偉偉，「我們家就是你家」。

由於原生家庭無法改善，寄養5年後的偉偉轉到兒童之家安置直到今年。

范金珠很心疼偉偉年紀這麼小就沒有家，即使偉偉轉到機構安置，他的每個畢業典禮，范金珠、吳榮標夫婦必會出現，且不會告知偉偉，讓他每次都有驚喜，吳榮標夫婦說，「人生的重要時刻一定要有家人同在」。

滿18歲的偉偉今年考上大學，離開機構的那一天，他不知該去哪裡，想到寄養爸爸吳榮標說的「我們家就是你家」。他搭火車回到屏東，在那天晚上出現在吳榮標夫婦家，兩人二話不說就讓偉偉住下來。

屏東家扶中心寄養社工督導黃淑玲表示，偉偉很懂事，他知道不能一直依靠寄養家庭，現在一邊打工一邊等開學，寄養家庭裡的兒子們也都把偉偉為親弟弟，帶著他一起去工作。

寄養爸媽也督促偉偉做自立的準備，學習管理金錢，教他騎機車、考駕照，幫偉偉準備入住大學宿舍所需要的物品，黃淑玲說，屏東家扶將幫助偉偉就讀大學費用。

黃淑玲表示，寄養家庭的確是寄養童的避風港，寄養童不論是返回原生家庭、轉機構安置，在他們難過、挫折時，會想打電話給寄養爸媽，有時聽到寄養爸媽「喂」一聲，孩子就掛掉，即使只是一聲，對這些離開的寄養童都是溫暖撫慰的聲音。

黃淑玲說，有些寄養家庭在寒暑假時，心疼寄養童沒有家可回，到機構接孩子回寄養家庭渡假，甚至有已成年的寄養童未婚懷孕，寄養家庭一路陪伴生產、坐月子。

黃淑玲表示，會擔任寄養家庭都有著無私的愛，在社會上默默奉獻著，屏東家扶期待更多家庭願意加入寄養家庭行列，幫助弱勢、受虐兒童。（編輯：陳政偉/孫承武）1070831

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP