登記參選 陳其邁心繫水災災情

民進黨高雄市長參選人陳其邁（圖）31日到高雄市選委會完成參選登記，並簽署反賄選誓約。中央社記者程啟峰高雄攝 107年8月31日

（中央社記者程啟峰高雄31日電）今天是高雄市長登記參選最後一天，民進黨提名的高雄市長參選人陳其邁下午低調現身高雄市選委會登記參選，心繫高雄水災災情。



陳其邁下午由競選團隊陪同到高雄市選委會低調完成參選登記，並簽署反賄選誓約。



陳其邁受訪說，這幾天一直忙於勘災，因此趕到最後一天才來登記。他昨天到行政院拜會秘書長卓榮泰並提出10多項高雄防治淹水預算並獲行政院首肯幫忙。



面對媒體追問高雄豪雨災情是否影響選情，陳其邁說，這幾天強降雨造成災情，他一步一腳印勘災、救災；要努力的地方很多，極端氣候變化大，要對大自然保持謙卑態度，哪裡做不足我們會向中央爭取預算，強化基礎工程。他也提出全流域治水概念，以減輕淹水災損，讓高雄成為防災安全城市。



陳其邁又說，人民才是「頭家」，他會利用選前最後80幾天走遍高雄每一個角落，用雙手雙腳獲得選民支持。高雄面臨人口結構老化、企業轉型與極端氣候等挑戰，如何讓城市轉型是他責無旁貸的責任。



他說，「相信高雄、看好未來」，高雄長期在艱困中，走過八八風災、八一氣爆，從重工業污染、愛河污濁不堪逐漸蛻變成進步的城市，即便碰到挑戰與困難仍保有美麗夢想、不畏艱難，這是高雄精神，也是高雄人血液的DNA。



至於民調，陳其邁表示，自己仍保有一定程度領先，民調只是參考，過程也許會有起起伏伏，但這些都不是最重要的。



他認為，真正影響選舉的是，要讓市民知道高雄在最困難的成長蛻變過程中，誰在這塊土地跟大家打拚，誰才是這段時間提出城市轉型，實質上讓家鄉更美好，這才是高雄市民所關心的。



陳其邁表示，他在高雄擔任20多年公職，長期與鄉親禍福與共；他希望所有市長參選人可以多多認識高雄，深刻了解高雄的發展與想法，做好準備，跟這塊土地禍福與共，這是高雄人的期待。



陳其邁表示，家人目前仍保留自己的生活步調，他們應該在選前最後時刻才會出來幫忙。



媒體詢問是否找前市長陳菊選舉時的操盤手打選戰，陳其邁則說，「有一些無中生有、天馬行空的政治口水我們不評論。」



陳其邁稍早在競選辦公室發表參選宣言，八一氣爆受傷的消防員余泰運、八八風災擔任甲仙鄉代表的曾玉霖及八八風災擔任六龜鄉代表會主席的潘星貝也到場力挺。（編輯：吳佳穎）1070831



