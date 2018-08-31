為鼓勵生育加碼 草屯鎮每胎再補助2萬元

（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）因應少子女化趨勢，草屯鎮公所推生育津貼補助，新生兒的父或母其中一人設籍草屯鎮半年以上，且新生兒為108年1月1日後出生，並設籍草屯鎮，每名新生兒再補助新台幣2萬元。



據南投縣生育獎勵金發放作業要點，第一胎獎勵1萬元、第二胎發1萬5000元、第三胎2萬元、第四胎5萬元、第五胎（含）以上獎勵10萬元。



草屯鎮長洪國浩今天表示，草屯鎮公所加碼補助，每名新生兒再補助2萬元，民國108年1月1日後出生適用。



洪國浩表示，為享有育兒、托嬰補助等福利，部分鎮民雖然住草屯鎮，但戶籍卻在台中市，加上南投縣人口跌破50萬人，他希望人口不要再減少，因此鎮公所提出「南投縣草屯鎮婦女生育津貼補助辦法」，也希望草屯鎮突破10萬人口，期盼未來有機會升格為草屯市。



洪國浩指出，現今職場薪資偏低，導致年輕人不敢生小孩，鎮公所編列獎勵預算，原本研擬每月補助，但考量中央推出擴大育兒津貼也為每月補助，因此推出生一胎補助2萬元，補助金額以新生兒數計算，以加強對草屯鎮婦女及嬰兒照顧。



根據補助辦法，新生兒之父或母設籍草屯鎮達半年以上，以新生兒出生日為基準日往前推算，且新生兒為民國108年1月1日後出生，並登記設籍草屯鎮，津貼受理以新生兒出生日起6個月內為限，辦法自108年1月1日施行。（編輯：陳政偉）1070831