陳景峻：農委會已協調吳音寧到市議會備詢

台北市長柯文哲（右）與北市副市長、北農董事長陳景峻（左）31日赴台北市議會進行市政總質詢及答覆，回應北農議題。中央社記者吳家昇攝 107年8月31日

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北31日電）北農董事長陳景峻今天表示，農委會主委林聰賢已與北農總經理吳音寧協調好，吳同意到市議會備詢。台北市長柯文哲說，總經理一職具高度政治性，有責任義務備詢。



台北市議會下午舉行第8次定期大會第9次會議市政總質詢，國民黨市議員戴錫欽詢問柯文哲，要如何解決吳音寧的問題，柯文哲直言，北農前總經理韓國瑜都到議會備詢，吳音寧應該要來，「不管喜歡不喜歡，有責任、義務、倫理來備詢」。柯文哲坦言，北農總經理一職不是只有專業，還具有高度政治意涵，至於吳音寧稱不稱職、適不適任，他說「我是外科醫生，outcome決定一切，結果就不好啊！」



他表示，他一直向農委會溝通，認為吳音寧應到市議會備詢；陳景峻補充，他近幾週到行政院開院會時，屢屢向農委會主委林聰賢提起此事，林聰賢認為，若此事不處理，對他們也會造成負擔。



陳景峻表示，林聰賢昨天跟他說，已與吳音寧協調好，吳同意到議會備詢。



吳音寧上任以來，因北農連休、殘菜等風波與議會關係不睦，先前表明依法她不再到議會備詢，只參加工作報告；柯文哲當時表態，認為吳音寧「醜媳婦還是要見公婆」，仍應赴議會備詢。



吳音寧7月底到議會財建委員會工作報告時，因堅持不到議場備詢，被議員輪番砲轟，甚至被要求離席。



記者致電吳音寧未接，暫無回應。（編輯：李亨山）1070831