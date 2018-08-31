雨量平均加治水奏效 屏東養殖逃雨劫

日前豪雨侵襲台灣中南部造成多個縣市嚴重淹水，屏東縣沿海佳冬、枋寮和林邊鄉養殖區雨量雖48小時也超過500毫米，但因未集中，加上近年治水奏效，讓屏東成功逃過這波雨劫，未受嚴重損害。（陳登木提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年8月31日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）823水患持續一週，重創台南及嘉義養殖業，屏東沿海養殖區雨量雖48小時也超過500毫米，但雨量平均，沒集中下，加上近年治水奏效，讓屏東養殖業逃過這波雨劫。



屏東地層下陷區的佳冬鄉、林邊鄉和枋寮鄉也是屏東的養殖業重鎮，所養殖的都是高經濟的龍膽石斑、石斑魚及午仔魚，年產值新台幣近百億元，在台灣數一數二。



823水患持續一週，尤其28日，鄰近新園鄉時雨量70多毫米，單日累積雨量達400多毫米，淹水嚴重，但地層下陷區也是養殖漁業區的佳冬鄉、林邊鄉和枋寮鄉卻沒有傳出大淹水，養殖業只有小損失。



屏東縣養殖協會理事長李金生表示，其實，佳冬和枋寮在823水患的一週中，48小時累積雨量也達到500毫米以上，只是雨量平均分布，時雨量約在20至40毫米間，沒有集中下，因此，這次佳冬鄉等3鄉的養殖受損不嚴重，不過，雨量已達48小時523毫米的養殖保險理賠標準。



李金生說，政府投入興設抽水站及海水淡化廠對養殖漁業區的淹水發揮很大功效，屏東佳冬鄉塭豐村的海水淡化廠今年完成並運作後，效果良好，目前佳冬和枋寮鄉還有2個海水淡化廠準備興設，海水淡化廠不但減緩地層下陷，養殖業者接海水的水管不再成為卡住雜物阻礙水流的凶手，對於屏東的養殖業有非常大的幫助。



李金生說，抽水站及時發揮淹水區抽水功能，是很大功臣之一。



養殖協會前理事長陳登木表示，去年7月的海棠及尼莎雙颱，佳冬鄉、林邊鄉時雨量破100毫米，當時淹水淹得嚴重，2天雨量達650毫米的保險百分之百理賠，但水也退得快，八八水災後，政府利用8年800億元及6年600億元的治水預算，包括興設抽水站、海水淡化廠、架高林邊大橋等等，屏東沿海養殖區淹水情形逐年在改善。



屏東縣政府水利處長江國豐表示，從民國95年開始政府編列8年800億元治水經費，經歷八八水災再編列6年600億元經費，至今政府已在屏東投入110億元的治水經費，其中，光佳冬鄉就投入10多億元，包括興設抽水站、水閘門、排水幹道工程、台鐵高架化收集水工程等等。



江國豐表示，新園、東港、林邊到佳冬沿海有15座的大型抽水站，都是轄區重要防洪排水設施，移動式抽水機目前有100多台，縣府準備再購入20多台。（編輯：吳佳穎）1070831