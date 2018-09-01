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台中市防治登革熱疫情 林佳龍籲全民動起來

發稿時間：2018/09/01 11:54

最新更新：2018/09/01 11:54

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市登革熱確診個案持續增加，台中市長林佳龍今天到大里區宣導防治登革熱時表示，清除積水容器是最重要工作，呼籲全民動起來，一起消滅登革熱。

台中市目前共32例登革熱確診案例，其中28例曾有大里「開心農場」、內新市場或祥興里活動史，林佳龍上午宣導登革熱防治工作，衛生福利部疾病管制署長周志浩、民主進步黨籍台中市議員張芬郁、李天生等到場關心。

林佳龍示範清除積水容器步驟時表示，除噴藥，清除積水容器才是最重要工作，呼籲民眾迅速、落實、重覆「巡、倒、清、刷」清除孳生源等步驟，不要讓蚊子幼蟲與蟲卵附著，加上近期常下雨，時常落實4步驟才能防治。

周志浩表示，政府已動員積極防治登革熱，期盼民眾一起動起來，共同消滅病媒蚊。目前台中32件病例，大家要警戒，但不需恐慌，這是可克服及控制的情況。

中市府衛生局代理局長陳南松說，所有確診個案2天內完成疫情調查、住家周邊病媒蚊密度調查及孳生源清除工作，3天內完成住家周圍50公尺內家戶內、外化學防治及100公尺內孳生源清除作業。

衛生局表示，唯有主動找出感染個案才能及早阻斷疫情，提醒民眾如果於最近一個月內曾前往相關地區者，應自主健康管理14天。

台灣主要傳播登革熱的病媒蚊為埃及斑蚊（Aedes aegypti）及白線斑蚊（Aedes albopictus），登革熱潛伏期約3到8天（最長可達14天）。典型登革熱症狀是會有突發性高燒（≧攝氏38度），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象。（編輯：李明宗）1070901

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