/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 麥當勞李宏基楊偉中亞運棒球
>rss

水質改善完工 盼再現梧棲大排清澈形象

發稿時間：2018/09/01 18:05

最新更新：2018/09/01 18:05

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者余曉涵台北1日電）為再現梧棲大排清淨河川，環保署補助台中市政府推動梧棲大排水質改善工程，分別在舊五福圳等3處設置污水截流設施，日前已經完工，預計可將水質狀況從嚴重污染降至中度污染。

行政院環境保護署今天發出新聞稿表示，梧棲大排匯集了沙鹿區及梧棲區的生活污水，隨著人口增加造成水質逐漸惡化，近年也常發生魚群暴斃事件。

環保署指出，為使周圍民眾擁有舒適、好品質的水域空間，環保署補助台中市政府推動梧棲大排水質改善工程總經費約新台幣1億2792萬元，其中約6858萬元，規劃在舊五福圳、竹林南溪以及大庄橋上游右岸等3處設置污水截流設施。

環保署說，污水截流設施日前已經完工，每日可截取1萬公噸的生活排水，納入設立在大興停車場的礫間現地處理設施處理，預計可將水質狀況從嚴重污染降至中度污染。

環保署表示，處理後的放流水，部分流入梧棲大排下游，維持大排基流量並優化梧棲大排水體水質，部分則排入大興橋取水堰上游進行農田灌溉用水的補充。

環保署表示，水質淨化設施為不造成當地景觀突兀，採用地下化設計，另設有地下觀察廊道，民眾藉由觀察窗，可直接觀看污水變清水的過程，深具環境教育意義。（編輯：陳政偉）1070901

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP