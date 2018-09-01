水質改善完工 盼再現梧棲大排清澈形象

（中央社記者余曉涵台北1日電）為再現梧棲大排清淨河川，環保署補助台中市政府推動梧棲大排水質改善工程，分別在舊五福圳等3處設置污水截流設施，日前已經完工，預計可將水質狀況從嚴重污染降至中度污染。



行政院環境保護署今天發出新聞稿表示，梧棲大排匯集了沙鹿區及梧棲區的生活污水，隨著人口增加造成水質逐漸惡化，近年也常發生魚群暴斃事件。



環保署指出，為使周圍民眾擁有舒適、好品質的水域空間，環保署補助台中市政府推動梧棲大排水質改善工程總經費約新台幣1億2792萬元，其中約6858萬元，規劃在舊五福圳、竹林南溪以及大庄橋上游右岸等3處設置污水截流設施。



環保署說，污水截流設施日前已經完工，每日可截取1萬公噸的生活排水，納入設立在大興停車場的礫間現地處理設施處理，預計可將水質狀況從嚴重污染降至中度污染。



環保署表示，處理後的放流水，部分流入梧棲大排下游，維持大排基流量並優化梧棲大排水體水質，部分則排入大興橋取水堰上游進行農田灌溉用水的補充。



環保署表示，水質淨化設施為不造成當地景觀突兀，採用地下化設計，另設有地下觀察廊道，民眾藉由觀察窗，可直接觀看污水變清水的過程，深具環境教育意義。（編輯：陳政偉）1070901