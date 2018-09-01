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蘇貞昌提補助假牙 侯友宜：政策要兼顧財源

發稿時間：2018/09/01 18:47

最新更新：2018/09/01 18:47

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出長輩假牙補助政策，擴大服務對象。對手侯友宜則表示，政策要兼顧財源從哪裡來，政策必須要切實際。

蘇貞昌今天參加婦女姊妹後援會成立，他受訪時表示，感謝婦女關心許多議題，他如當選會努力做，讓新北成為一個又新又好，對婦女能非常安心、快樂的城市。

蘇貞昌說，向新北市民承諾，若當選一定為長輩擴大裝置假牙的服務，希望大家支持，一起為長輩的健康多些照顧，對長輩們多些尊重。這是過去8年別的縣市做得到，新北做不到，所以向新北市民承諾。

蘇貞昌8月31日開記者會表示，未來他當選後，搭配排富等配套措施，除維持既有低收及中低收入戶假牙補助外，將擴大為新北市65歲以上長者進行假牙補助。今天再度受訪提出上述看法。

針對蘇貞昌提出全面補助銀髮族假牙的政策，國民黨新北市長參選人侯友宜今天受訪時表示，一項政策一定要把財源說清楚，不是一句話補助長輩裝假牙就可以，這項政策基本的開銷高達新台幣25億元，細節要講清楚。

侯友宜表示，65歲以上的長者超過50萬人，就算將繳交所得稅率20%的金字塔頂端扣除也有48萬人，新北目前需要換整口假牙的人數大約佔全體銀髮族的13%左右，約有6萬人，一個人補助新台幣4萬，總預算就要將近25億。

侯友宜表示，如果連財源都講不清楚，這個政策是沒有辦法推的。對於自己的老人政策，侯友宜表示，老人福利不只是社會福利的補貼，應該提供更多元性的關懷照顧，不能只是花錢補助，所以針對身體健康的銀髮族，要利用動健康、老人共餐讓銀髮族走出戶外。

侯友宜說，亞健康的族群要利用托老、日間照顧據點，或衛生醫療體系，未來將會增加公共托老、以及日照中心等據點，讓長輩可以就近得到照顧，也減輕年輕人的負擔。（編輯：張銘坤）1070901

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