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豪雨道路坑洞多 高市府：預計6日前修補完成

發稿時間：2018/09/02 15:05

最新更新：2018/09/02 15:31

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豪雨強襲造成高雄市道路5000多處大小坑洞，高市府工務團隊趁天氣轉晴加緊進行修補作業，初步完成58條主要道路坑洞修補，3日起展開次要道路坑洞修補，預計在6日前修補完成。（高市工務局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年9月2日豪雨強襲造成高雄市道路5000多處大小坑洞，高市府工務團隊趁天氣轉晴加緊進行修補作業，初步完成58條主要道路坑洞修補，3日起展開次要道路坑洞修補，預計在6日前修補完成。（高市工務局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年9月2日

（中央社記者程啟峰高雄2日電）連日豪雨造成高雄市道路逾5000處大小坑洞，高市府工務團隊趁天氣轉晴加足馬力進行修補作業，初步完成58條主要道路坑洞修補，明天起展開次要道路修補作業，預計6日前全部完工。

高雄豪雨成災，道路坍塌、坑洞難行，不僅有車輛「倒栽蔥」栽進坑洞，路面塌陷一個比一個大，其中小港區中林路與到鳳北路之間的南星路段從頭到尾坑坑洞洞更有如「天堂路」，用路人怨聲載道。

高市府工務局今天指出，道路坑洞修補團隊這幾天趁天氣轉晴加派機具人力投入修補作業，已初步完成中山路、博愛路、沿海路、中正路、五甲路、青年路、鳳仁路及介壽路等58條主要道路坑洞修補，明天起展開次要道路坑洞修補，預計6日前全部完工。

高市代理市長許立明下午稍晚將視察鼓山區九如四路道路刨鋪改善及翠華路坑洞修補作業，並聽取工務局簡報道路修補進度，他還將慰勉現場道路刨鋪工程人員辛勞，鼓舞工作士氣。（編輯：陳俊碩）1070902

zoom in 高雄豪雨成災，道路坍塌、坑洞難行，其中小港區中林路到鳳北路之間的南星路段從頭到尾坑坑洞洞宛如「天堂路」，用路人怨聲載道。（民眾提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年9月2日高雄豪雨成災，道路坍塌、坑洞難行，其中小港區中林路到鳳北路之間的南星路段從頭到尾坑坑洞洞宛如「天堂路」，用路人怨聲載道。（民眾提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年9月2日
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