/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 亞太影展麥當勞李宏基楊偉中
>rss

馬英九：以核養綠 台灣才不會缺電

發稿時間：2018/09/02 18:19

最新更新：2018/09/02 18:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
前總統馬英九（後右）2日在桃園市平鎮區以「從815大停電談我國應有的能源政策」為題進行專題演講，並呼籲民眾支持「以核養綠」公投案。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年9月2日前總統馬英九（後右）2日在桃園市平鎮區以「從815大停電談我國應有的能源政策」為題進行專題演講，並呼籲民眾支持「以核養綠」公投案。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年9月2日

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）前總統馬英九今天到桃園市平鎮區進行專題演講，他表示，政府為了廢核，竟斥資重新啟用燃煤電廠，根本就是要人民「用肺發電」，希望民眾支持國民黨提出的「以核養綠」公投案。

馬英九到桃園市平鎮區女青年會進行「從815大停電後，國家應有的能源政策」專題演講，他表示，台灣想達成無核家園的夢想，不應訂一個死日期，應在不缺電、維持合理電價、達成國際減碳承諾的前提下，才能讓核能退役。

馬英九表示，現在國際視核能為準自由能源，但民進黨提出的2025非核家園，卻把所有核能廢掉，「現在的世界趨勢是反碳，不是反核」。日本廢核後經濟衰退，因此重啟核電，比利時也無限期延後廢核，廢核並非世界趨勢。

至於民眾擔心的核廢料問題，馬英九指出，蘭嶼所存放的是低階核廢料，而核四也建有地底儲存場，可存放40年的核廢料，目前法國也有技術可讓核廢料再利用，相關技術只會越來越進步，根本不用擔心核廢料的問題。

馬英九說，民進黨規劃的非核家園，綠能發電配比達20%，那是「遙遠的夢想」，天然氣50%也非常危險，煤則是30%。他認為配比應改成「1234」，綠能10%、核能20%、天然氣30%、燃煤40%，以核能和煤發電構成基載，才能保證不缺電。

馬英九表示，國民黨想要舉辦「以核養綠」公投，就是不希望「用肺發電」，以核養綠是希望核能跟綠能共存，維持核能，台灣才不會缺電，在此情況下繼續發展綠能，等到綠能的存能技術提升再來檢討核能，希望民進黨不要再用民粹的方式，來解決台灣的能源問題。（編輯：李錫璋）1070902

前總統馬英九（右）2日在桃園市平鎮區發表專題演說，暢談台灣能源政策等議題，提出台灣應在不缺電、維持合理電價、達成國際減碳承諾的前提下才讓核能退役，也呼籲民眾支持「以核養綠」公投案。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年9月2日前總統馬英九（右）2日在桃園市平鎮區發表專題演說，暢談台灣能源政策等議題，提出台灣應在不缺電、維持合理電價、達成國際減碳承諾的前提下才讓核能退役，也呼籲民眾支持「以核養綠」公投案。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年9月2日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP