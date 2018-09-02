馬英九：以核養綠 台灣才不會缺電

前總統馬英九（後右）2日在桃園市平鎮區以「從815大停電談我國應有的能源政策」為題進行專題演講，並呼籲民眾支持「以核養綠」公投案。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年9月2日

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）前總統馬英九今天到桃園市平鎮區進行專題演講，他表示，政府為了廢核，竟斥資重新啟用燃煤電廠，根本就是要人民「用肺發電」，希望民眾支持國民黨提出的「以核養綠」公投案。



馬英九到桃園市平鎮區女青年會進行「從815大停電後，國家應有的能源政策」專題演講，他表示，台灣想達成無核家園的夢想，不應訂一個死日期，應在不缺電、維持合理電價、達成國際減碳承諾的前提下，才能讓核能退役。



馬英九表示，現在國際視核能為準自由能源，但民進黨提出的2025非核家園，卻把所有核能廢掉，「現在的世界趨勢是反碳，不是反核」。日本廢核後經濟衰退，因此重啟核電，比利時也無限期延後廢核，廢核並非世界趨勢。



至於民眾擔心的核廢料問題，馬英九指出，蘭嶼所存放的是低階核廢料，而核四也建有地底儲存場，可存放40年的核廢料，目前法國也有技術可讓核廢料再利用，相關技術只會越來越進步，根本不用擔心核廢料的問題。



馬英九說，民進黨規劃的非核家園，綠能發電配比達20%，那是「遙遠的夢想」，天然氣50%也非常危險，煤則是30%。他認為配比應改成「1234」，綠能10%、核能20%、天然氣30%、燃煤40%，以核能和煤發電構成基載，才能保證不缺電。



馬英九表示，國民黨想要舉辦「以核養綠」公投，就是不希望「用肺發電」，以核養綠是希望核能跟綠能共存，維持核能，台灣才不會缺電，在此情況下繼續發展綠能，等到綠能的存能技術提升再來檢討核能，希望民進黨不要再用民粹的方式，來解決台灣的能源問題。（編輯：李錫璋）1070902



