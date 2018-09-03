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敬鵬殉職5勇消入忠烈祠 大愛精神永留存

發稿時間：2018/09/03 11:56

最新更新：2018/09/03 12:22

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桃園市107年秋祭致祭國軍陣亡將士暨消防英雄入祀典禮」3日上午在忠烈祠舉行，並將平鎮消防分隊李翰霖、林尉熙、山峰分隊余佳昇、游博瑜、林伯庭的牌位迎靈入祀，至於埔心分隊長游曜陽則因信仰關係未入祀。中央社記者吳睿騏攝　107年9月3日桃園市107年秋祭致祭國軍陣亡將士暨消防英雄入祀典禮」3日上午在忠烈祠舉行，並將平鎮消防分隊李翰霖、林尉熙、山峰分隊余佳昇、游博瑜、林伯庭的牌位迎靈入祀，至於埔心分隊長游曜陽則因信仰關係未入祀。中央社記者吳睿騏攝　107年9月3日

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園市今天在忠烈祠舉辦「107年秋祭致祭國軍陣亡將士暨消防英雄入祀典禮」，由桃園市長鄭文燦主持，428敬鵬大火因公殉職5位消防英雄入祀忠烈祠，追思他們大愛奉獻精神。

桃園市平鎮區敬鵬工廠428大火，造成6名消防弟兄殉職。「桃園市107年秋祭致祭國軍陣亡將士暨消防英雄入祀典禮」上午在忠烈祠舉行，並將平鎮消防分隊李翰霖、林尉熙、山峰分隊余佳昇、游博瑜、林伯庭的牌位迎靈入祀，至於埔心分隊長游曜陽則因信仰關係未入祀。

鄭文燦指出，敬鵬工業火災帶來沈痛的教訓，也看到消防英雄們勇敢、有紀律的大愛。工業火災及不確定風險，不應由消防同仁承擔，須在公安、勞安、消安方面更加精進。市府在過去幾年已大幅提高消防預算、人力、裝備，針對火場管理，也以安全為最高守則。

鄭文燦說，國軍部隊及警消同仁有紀律、富有犧牲精神，有了他們國家才能保持長久安全，社會才能得到市民信賴。他相信這樣捨己救人的忠勇精神，讓社會感謝追念，家人在不捨之外，也會以他們為榮。

林伯庭的妹妹也攙扶著奶奶與親友一起出席典禮，她除了告訴哥哥，奶奶來看他了，也不忘對著哥哥牌位說「無病無痛、一切都圓滿了」，她還轉頭安慰奶奶，「哥哥跟爺爺在一起了，爺爺會照顧他的」，讓家人聽了都哭紅了眼。

民政局表示，桃園忠烈祠共入祀283位英靈，每年都舉辦春祭、秋祭。讓民眾及家屬對烈士們表達最不捨的追思。今天迎靈入祀的5人牌位，將與新屋大火殉職英雄的牌位放在一起，供後人追思。（編輯：方沛清）1070903

桃園市3日在忠烈祠舉辦「107年秋祭致祭國軍陣亡將士暨消防英雄入祀典禮」，由桃園市長鄭文燦（右2）主持，428敬鵬大火因公殉職5位消防英雄入祀忠烈祠。中央社記者吳睿騏攝 107年9月3日桃園市3日在忠烈祠舉辦「107年秋祭致祭國軍陣亡將士暨消防英雄入祀典禮」，由桃園市長鄭文燦（右2）主持，428敬鵬大火因公殉職5位消防英雄入祀忠烈祠。中央社記者吳睿騏攝 107年9月3日
zoom in 桃園市3日在忠烈祠舉辦「107年秋祭致祭國軍陣亡將士暨消防英雄入祀典禮」，由桃園市長鄭文燦（左）主持，428敬鵬大火因公殉職5位消防英雄入祀忠烈祠。儀式結束後，鄭文燦與到場的家屬握手致意，並安慰林伯庭的奶奶。中央社記者吳睿騏攝 107年9月3日桃園市3日在忠烈祠舉辦「107年秋祭致祭國軍陣亡將士暨消防英雄入祀典禮」，由桃園市長鄭文燦（左）主持，428敬鵬大火因公殉職5位消防英雄入祀忠烈祠。儀式結束後，鄭文燦與到場的家屬握手致意，並安慰林伯庭的奶奶。中央社記者吳睿騏攝 107年9月3日
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