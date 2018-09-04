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果菜市場改建案 吳音寧感謝外界關心

發稿時間：2018/09/04 10:29

最新更新：2018/09/04 10:29

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（中央社記者劉建邦台北4日電）台北第一果菜批發市場改建議題發酵，北農總經理吳音寧在臉書發文，改建案影響範圍從民眾到產銷業者及餐廳等，也涉及可否改善農產運銷方式，感謝外界關心市場改建公共議題。

台北市長柯文哲上任後積極推動第一果菜及魚類批發市場改建案，但也因果菜市場改建規劃方案，引發北市府及台北農產運銷公司對於改建案提出不同見解，引發外界關注。

吳音寧昨天透過臉書（Facebook）發文，內容提及，台北第一果菜市場，俗稱「一市仔」，在1974年啟用。

吳音寧說，40多年來，一市場敞開胸懷，迎接全台灣各產地來到的蔬果（目前平均到貨量約每天8萬餘件），每個深夜約有5000名市場從業人員，包括北農員工、承銷人、貨運、拖工、攤商、小販、清潔人員等，在此忙碌進出穿梭；這是充滿歷史與故事的市場，更是全台灣最重要的蔬果拍賣市場，因此，「一市仔」的改建，是何等大事。

吳音寧指出，改建案不僅關乎做生意、做工、上班的人，更與周邊鄰里，大台北地區餐廳、超市、量販店、傳統市場以及學校團膳等，也和產地農民息息相關，更涉及台灣農產運銷方式是否有機會改善。

吳音寧表示，由台北市政府主導的公共政策，目前還未進入實質規劃設計，也尚未環評，在此，先上傳北農改建執行小組日前到日本福岡大同青果市場的考察報告，以供外界參考，期盼能觸發更多不論是產地農民、承銷人或消費者討論及參與，給予更好建議，以期能促成更符合未來批發市場使用的改建方案。

吳音寧說，感謝外界關注一市場改建的公共議題，這對台灣農產運銷的發展，非常重要。（編輯：方沛清）1070904

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