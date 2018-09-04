/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 劉強東迪迪小吃軍人節美網
>rss

環日月潭趣味闖關 自行車結合實境解謎

發稿時間：2018/09/04 12:04

最新更新：2018/09/04 12:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）為發展自行車觀光，日月潭國家風景區管理處11月辦理4場單車活動，今年更特別在29日推出日月潭環潭趣味闖關挑戰遊，首次結合自行車與實境解謎，作為系列活動開幕賽。

台灣自行車節「日月潭Come!Bikeday單車活動」，今年由本月29日的「日月潭環潭趣味闖關挑戰遊」揭開序幕，日月潭國家風景區管理處副處長郭振陵今天說，以日月潭原住民傳說為背景，30公里路程首次結合自行車與實境解謎遊戲，1人到3人組隊以慢速度、趣味性深度體驗方式，近距離欣賞日月潭之美。

郭振陵說，今年試辦趣味闖關賽，題目難易適中，且調整路線為較平緩、親水、清幽祕徑，從向山遊客中心出發，經朝霧碼頭、文武廟、伊達邵遊客中心、玄光寺、月潭自行車道等，讓民眾以輕鬆方式完成日月潭環潭，完成所有闖關點且成績前五名可獲自行車衣，還有特別題，成功回答特別題可獲限量福袋。

郭振陵表示，參加者完成日月潭環潭趣味闖關挑戰遊，再接著完成泳渡日月潭、環湖路跑或小百岳登頂，這3項活動任選2項，還可參加「小百岳玩三鐵」日月潭三大運動認證，可得限定特製獎牌。

根據日管處資料，日月潭秋季單車活動還有11月17日「日月潭玉山塔塔加挑戰」、11月17日「兒童滑步車趣味賽」、11月18日「日月潭環潭挑戰遊」、11月18日「自行車道逍遙遊」，9月30日報名截止。（編輯：李亨山）1070904

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP