環日月潭趣味闖關 自行車結合實境解謎

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）為發展自行車觀光，日月潭國家風景區管理處11月辦理4場單車活動，今年更特別在29日推出日月潭環潭趣味闖關挑戰遊，首次結合自行車與實境解謎，作為系列活動開幕賽。



台灣自行車節「日月潭Come!Bikeday單車活動」，今年由本月29日的「日月潭環潭趣味闖關挑戰遊」揭開序幕，日月潭國家風景區管理處副處長郭振陵今天說，以日月潭原住民傳說為背景，30公里路程首次結合自行車與實境解謎遊戲，1人到3人組隊以慢速度、趣味性深度體驗方式，近距離欣賞日月潭之美。



郭振陵說，今年試辦趣味闖關賽，題目難易適中，且調整路線為較平緩、親水、清幽祕徑，從向山遊客中心出發，經朝霧碼頭、文武廟、伊達邵遊客中心、玄光寺、月潭自行車道等，讓民眾以輕鬆方式完成日月潭環潭，完成所有闖關點且成績前五名可獲自行車衣，還有特別題，成功回答特別題可獲限量福袋。



郭振陵表示，參加者完成日月潭環潭趣味闖關挑戰遊，再接著完成泳渡日月潭、環湖路跑或小百岳登頂，這3項活動任選2項，還可參加「小百岳玩三鐵」日月潭三大運動認證，可得限定特製獎牌。



根據日管處資料，日月潭秋季單車活動還有11月17日「日月潭玉山塔塔加挑戰」、11月17日「兒童滑步車趣味賽」、11月18日「日月潭環潭挑戰遊」、11月18日「自行車道逍遙遊」，9月30日報名截止。（編輯：李亨山）1070904