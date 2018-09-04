吳芳銘選嘉義縣長 民進黨縣黨部籲勿帶職參選

民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠（右）4日召開記者會，呼籲退黨參選嘉義縣長的副縣長吳芳銘辭職。中央社記者黃國芳攝 107年9月4日

（中央社記者黃國芳嘉義縣4日電）民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠今天呼籲退黨參選嘉義縣長的副縣長吳芳銘辭職，吳芳銘說，登記後已送出辭呈，縣長張花冠還未核准。張花冠則表示，目前尚未找到適當接任人選。



林沐惠今天召開記者會表示，年底選舉逼近，8月31日登記截止日，民進黨嘉義縣有3名鄉鎮市長參選人及7名縣議員參選人未經黨提名違紀參選，民進黨嘉義縣黨部昨天決議開除黨籍，將迅速交由黨中央核准。



林沐惠指出，退黨參選的吳芳銘辭副縣長一職尚未獲得批准，照常利用公家資源跑行程，許多黨員私下抱怨直指縣長張花冠破壞黨的團結。



林沐惠說，吳芳銘違紀參選部分，已提報黨中央議處。他呼籲吳芳銘信守承諾，登記參選後，就要辭去副縣長，不要利用公家資源從事競選活動，這對其他參選人並不公平。



吳芳銘表示，登記參選前，就已退出民進黨，登記後，也已送出辭呈，林沐惠曾提到，已退黨就不會有黨紀處分，現在又有提報黨中央議處的動作，令人匪夷所思，而民進黨在嘉義縣有多人違紀參選，民進黨需要檢討。



吳芳銘說，823豪雨嘉義縣災情嚴重，現在以救災為重，持續關心災民，以及災後重建工作。他也澄清自己不是縣長欽點參選的人選，更不會利用公家資源從事競選活動。



張花冠指出，帶職參選的人很多，法令也沒有明文規定不可以，吳芳銘登記參選後，就已送出辭呈，但嘉義縣災情嚴重，災後重建工作繁重，且自己腳傷、罹患支氣管炎，走路都有問題，很多重建工作，需要副縣長協助處理。



張花冠表示，一時之間，還未找到合適的副縣長接任人選；既然林沐惠對吳芳銘帶職參選有所顧慮，可以跟蹤他是否有利用公家資源從事競選活動，這樣才比較實際。（編輯：陳俊碩）1070904



