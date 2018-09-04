讚省城隍廟平安米巧思 柯文哲：簡直藝術品

（中央社記者陳妍君台北4日電）台北市長柯文哲今天擔任台北市中元普度祈安祭典主祭官，大讚台灣省城隍廟推出「以米代金」的黑白平安米非常有巧思，「簡直是藝術品」，應該「照相po上Instagram」。



「黑白平安米」以城隍爺掌管陰陽兩界、黑白分明的形象出發，包裝上繪有Q版城隍爺與七爺、八爺，象徵眾神加持，並選用台灣在地白米與黑糯米，表達對城隍爺的敬意。



柯文哲致詞表示，省城隍廟的黑白平安米非常有創意，因為城隍爺掌管陰陽、是非分明；用平安米拜拜平安又環保，帶回家給家人吃可以保平安，捐出來也是做公益，少掉焚燒金紙的污染。



今天的祭典遵循古制，進行稟報城隍、禮請孤幽、開榜、施食科儀、禮謝城隍等儀程，透過超薦法會儀式為市民祈福。



省城隍廟今年在獻帛儀式上，首度以平安米塔響應以米代金，更把具有城隍爺意象的黑白米堆疊成八卦、法輪、卍字等圖像。



中華民國稻米協進會也以黑米、紅米、白米、糙米和五穀米打造「五行米塔」，鼓勵信眾回歸周朝「飲福受胙」古禮，以平安米取代金紙。



台北市政府民政局指出，省城隍廟推動以米代金以來，很多信眾響應，今年購買紙錢的數量少了3成；普度祭典結束後，這些米會被分送給慈善團體，讓功德迴向，不會因為燃燒紙錢而造成空氣污染。（編輯：張銘坤）1070904