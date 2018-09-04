再勘金門大橋 高公局保證民國110年完工

交通部高速公路局第二新建工程處第五工務所主任張震宇（左2）4日向金門縣長陳福海（右3）、副縣長吳成典（右4）、縣議會副議長謝東龍（左3）等人報告金門大橋工程進度。中央社記者黃慧敏攝 107年9月4日

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）連接金門本島和烈嶼鄉（小金門）的金門大橋一波三折，交通部高速公路局第二新建工程處今天報告指出，雖然進度落後1.38%，但有信心民國110年1月2日如期如質完工。



金門大橋在民國100年由前總統馬英九主持動工典禮，並於101年開工，歷經2家營造廠商解約，第3家接手的廠商東丕營造，自105年12月28日動工，繼續未完工程。



金門大橋代辦機關高公局今天邀集金門縣長陳福海、副縣長吳成典、縣府工務處長張忠民，以及行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、縣議會副議長謝東龍、縣議員陳滄江等人簡報工程進度並現勘。



高公局第二新建工程處第五工務所主任張震宇報告指出，大橋工程難度在於深槽區，3月成功克服堅硬的花崗岩地質，完成主橋段首支直徑2.5公尺基樁並持續完成27支，整體工程進度加速前進；到8月31日止，預定進度25.67%，實際進度24.29%，落後1.38%。



高速公路局第二新建工程處處長郭呈彰也說，累積施工經驗後，愈來愈有把握年厎會趕上落後的進度。



陳福海表示，花崗岩就像金門鄉親堅毅的個性，樂見廠商克服困難，4月逐漸趕上進度；他進一步要求要把施工進度加快，期盼明年能夠超前，110年1月如期如質完工。



不過，烈嶼鄉長洪成發表示，大橋重新施工一年多，工程進度仍然落後，憂心能在110年1月如期完工，要求高公局要有擔當。



陳福海說，洪成發的話代表金門鄉親的心聲，鄉親對這座橋盼了20多年，大家希望的是，「這座橋不會再沉下去」，要求工程工期每個月要讓鄉親看得見。



在工務所會議室聽取簡報後，陳福海等人在工務所外空地遠眺大橋。他重申，年底絕對沒有「落後」這兩個字。



張震宇表示，主要船機已就位，深槽區作業已在全力最後施工階段；他再次拍胸脯表示，全體工作人員日夜趕工，全力以赴，有信心讓金門大橋在民國110年順利完成，「絕對保證它不會是起起落落的橋」。（編輯：吳佳穎）1070904