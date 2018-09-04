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議員會勘大巨蛋遭拒 柯文哲：已訂定參訪規定

發稿時間：2018/09/04 18:14

最新更新：2018/09/04 18:14

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（中央社記者劉建邦台北4日電）大巨蛋工地日前引發火災，台北市議會民進黨黨團前往會勘遭拒，議員總質詢向市長柯文哲詢問後續作法，柯文哲說，官員執行公務未達公平性，這部分他道歉，已規劃公家工地參訪規定。

台北市議會今天召開市政總質詢，柯文哲與市府首長列席備詢，民進黨市議員謝維洲、洪健益、阮昭雄質詢時提及，大巨蛋工地日前發生火災工安事件，民進黨團事後要前往會勘，並要求市府官員陪同，但到場後仍遭拒，現場市府官員還和遠雄私下透過LINE聯繫，市府監督大巨蛋案根本不公開透明。

議員表示，國民黨市議員4月間和市長參選人順利進入大巨蛋工地會勘，民進黨是以黨團名義正式函文市府，並要求市府派員陪同進入大巨蛋工地，但仍被拒絕，市府根本兩套做法。

柯文哲答詢時說，凡事不以個案處理，已要求相關單位針對參訪公家工地制定標準作業程序(SOP)，這樣比較好解決，至於遠雄讓國民黨議員和市長參選人進入工地，「可能是他們比較友好」。

議員問及，若遠雄不願意讓民進黨議員進入大巨蛋工地現勘，市府官員當下應該介入協調。柯文哲詢問現場官員，4月間陪同國民黨議員進入工地會勘時，有官員陪同嗎，他表示，若有，換成其他黨派為何不行，這樣不對，「這部分市府官員要解釋」。

柯文哲說，政府要有公權力，至於遠雄對不同政黨有不同待遇，應該要質詢遠雄，「他不需為了遠雄對民進黨道歉，但遠雄必須向民進黨道歉」，且出席會勘的市府官員當場不協助議員，這部分也沒道理。

柯文哲表示，官員執行公務時未達到公平性，這部分他要道歉，會要求建管處必須跟遠雄持續溝通，事後也會提供檢討報告給民進黨。

列席的體育局長李再立在質詢台上向民進黨議員道歉，並提及經民進黨議員日前質詢完後，已訂定大巨蛋工地參訪SOP，只要是監管單位隨時都可進入工地會勘。（編輯：張銘坤）1070904

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