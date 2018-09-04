深耕左營舊城歷史 見城專書重現歷史脈絡

高雄市文化局4日發表「見城計畫」系列專書，透過深度論述文本重現歷史場域脈絡，帶領民眾更深入認識高雄城市的人文發展軌跡。中央社記者程啟峰高雄攝 107年9月4日

（中央社記者程啟峰高雄4日電）高雄市文化局與高雄市立歷史博物館進行「見城計畫」深耕左營舊城歷史，透過6項出版論述，重現歷史場域脈絡，今天在高雄孔廟發表見城系列出版作品，展現階段性成果。



這6項出版品包括，「東萊新村的歷史與人」、「左營二戰秘史─震洋特攻隊駐臺始末」、「穿越，左營今昔攝影集」、「眾志成城」等4本主題論述專書，以及紀錄片「舊城下的東萊人」、「高雄小故事」─「見城‧埤仔頭篇」與「見城‧東萊篇」。



除文字爬梳彙編外，更透過歷史影像與當代攝影呈現時空地景的對比，精選128張照片與高史博珍藏老照片，呈現蓮潭風景、舊城巷弄、左營人文等變遷，將歷史記憶與生活場景串聯對話。



此外，全台首座結合光雕投影動態演繹左營舊城悠久歷史的文史展示館「見城館」，今年3月初舊建築改裝啟用，為讓民眾更了解見城館如何成為跨域科技互動展示館，與如何集結各方專業呈現左營舊城300年風華，高史博特別策畫出版「眾志成城」一書，披露籌設館舍的歷程。



高史博副館長王御風與現場文史學者介紹左營歷史聚落變化。



王御風說，這次出版成果有左營舊城內二戰軍事遺構爬梳、戰後住民結構變遷與城圍周邊古今地景變化3大主題，研究面向包含揭開隱藏70載的震洋特攻隊歷史、透過紀錄片與深度訪談報導聚落形成、探索埤仔頭農場與城牆群落的關係，讓讀者得以看見舊城有形文資所蘊藏的豐厚人文故事，並探索城內與周邊聚落的變遷。



文化局指出，這套系列專書顯現台灣史中少為人知的一段珍貴紀錄，讓民眾能更深入認識高雄城市的人文發展軌跡。（編輯：翁翠萍）1070904