/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 關西機場委內瑞拉劉強東迪迪小吃
>rss

深耕左營舊城歷史 見城專書重現歷史脈絡

發稿時間：2018/09/04 18:44

最新更新：2018/09/04 18:51

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
高雄市文化局4日發表「見城計畫」系列專書，透過深度論述文本重現歷史場域脈絡，帶領民眾更深入認識高雄城市的人文發展軌跡。中央社記者程啟峰高雄攝　107年9月4日高雄市文化局4日發表「見城計畫」系列專書，透過深度論述文本重現歷史場域脈絡，帶領民眾更深入認識高雄城市的人文發展軌跡。中央社記者程啟峰高雄攝　107年9月4日

（中央社記者程啟峰高雄4日電）高雄市文化局與高雄市立歷史博物館進行「見城計畫」深耕左營舊城歷史，透過6項出版論述，重現歷史場域脈絡，今天在高雄孔廟發表見城系列出版作品，展現階段性成果。

這6項出版品包括，「東萊新村的歷史與人」、「左營二戰秘史─震洋特攻隊駐臺始末」、「穿越，左營今昔攝影集」、「眾志成城」等4本主題論述專書，以及紀錄片「舊城下的東萊人」、「高雄小故事」─「見城‧埤仔頭篇」與「見城‧東萊篇」。

除文字爬梳彙編外，更透過歷史影像與當代攝影呈現時空地景的對比，精選128張照片與高史博珍藏老照片，呈現蓮潭風景、舊城巷弄、左營人文等變遷，將歷史記憶與生活場景串聯對話。

此外，全台首座結合光雕投影動態演繹左營舊城悠久歷史的文史展示館「見城館」，今年3月初舊建築改裝啟用，為讓民眾更了解見城館如何成為跨域科技互動展示館，與如何集結各方專業呈現左營舊城300年風華，高史博特別策畫出版「眾志成城」一書，披露籌設館舍的歷程。

高史博副館長王御風與現場文史學者介紹左營歷史聚落變化。

王御風說，這次出版成果有左營舊城內二戰軍事遺構爬梳、戰後住民結構變遷與城圍周邊古今地景變化3大主題，研究面向包含揭開隱藏70載的震洋特攻隊歷史、透過紀錄片與深度訪談報導聚落形成、探索埤仔頭農場與城牆群落的關係，讓讀者得以看見舊城有形文資所蘊藏的豐厚人文故事，並探索城內與周邊聚落的變遷。

文化局指出，這套系列專書顯現台灣史中少為人知的一段珍貴紀錄，讓民眾能更深入認識高雄城市的人文發展軌跡。（編輯：翁翠萍）1070904

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP