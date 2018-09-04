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設計縫紉文創商品 弱勢媽進駐嘉義市文創園區

發稿時間：2018/09/04 18:54

最新更新：2018/09/04 19:02

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嘉義市一群弱勢媽媽在台灣世界展望會輔導下，9月1日起進駐嘉義市文創園區成立「媽媽樂工作室」，盼以所學的縫紉專長逐步改善家庭經濟，讓孩子的生命得以轉變。中央社記者江俊亮攝　107年9月4日嘉義市一群弱勢媽媽在台灣世界展望會輔導下，9月1日起進駐嘉義市文創園區成立「媽媽樂工作室」，盼以所學的縫紉專長逐步改善家庭經濟，讓孩子的生命得以轉變。中央社記者江俊亮攝　107年9月4日

（中央社記者江俊亮嘉義市4日電）嘉義市一群弱勢媽媽由台灣世界展望會輔導縫紉工作，9月起進駐嘉義市文化創意產業園區，承接企業訂單，也設計縫紉文創商品銷售，邁向自立第一步。

世展會彰雲嘉辦事處主任王昶評今天受訪表示，世展會因應偏鄉、原鄉及弱勢家庭需要，西元2004年起為弱勢家庭規劃農作物產銷、雞隻養殖、餐飲烘焙、縫紉與特色觀光等生計發展方案。

王昶評說，社工員在訪視弱勢兒童家庭時，發現有些媽媽為照顧家庭，無法投入全職工作，尤其孩子的父親如果不願負擔家計時，家庭經濟狀況將無法獲正向改善。

社工員了解嘉義地區縫紉產業資源後，發現縫紉工作只要在交貨日前完成即可，工作有彈性，論件計酬，2015年底起展開輔導，成立縫紉工作室。

王昶評表示， 縫紉工作室成立初期，技術不足、團隊成員缺乏默契而問題叢生，在社工員協助下，輔導分工、建立團隊默契與規劃資金運用，找到愛心企業提供車縫、拷克訂單，逐步讓弱勢媽媽們有穩定經濟收入。

世展會協助下，這群弱勢媽媽1日起進駐嘉義市文創園區，今天在園區內「媽媽樂工作室」辦感恩茶會，希望所學的一技之長逐步改善家庭經濟，讓孩子生命得以轉變。

53歲的蔡玲玲在感恩茶會中表示，一開始不是很想參與，尤其在學習過程中發生多次爭執，經過跌跌撞撞的陣痛期及一次次挫敗，讓她學會溝通、接納自己犯的錯誤，進而調整，如今才知道「只要願意，其實有很多無限的可能」。

成員中最年輕、37歲的張雅芬說，原本就對縫紉有興趣，加入工作室後，學到許多縫紉知識及技能，也為家中帶來些許收入，希望有一天能改善家庭生活，讓4個小孩順利完成學業。

王昶評表示，對「媽媽樂工作室」成員而言，擁有一技之長是讓生活改善的契機，即使再辛苦，也要咬緊牙根撐下去，相信「當家庭開始迎接豐盛，孩子的未來也將充滿希望」。（編輯：李明宗）1070904

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