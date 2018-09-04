克服先天疾病 劉佳穎騎獨輪車國際賽3金2銀

苗栗少年劉佳穎（左）克服先天性心臟病苦練獨輪車有成，日前赴韓國參加2018世界獨輪車大賽（UNICON 19），個人勇奪3金2銀佳績，為國爭光。中央社記者管瑞平攝 107年9月4日

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗少年劉佳穎克服先天性心臟病，不怕跌倒，苦練獨輪車有成，赴韓參加2018「世界獨輪車大賽(UNICON 19)」拿下個人3金2銀佳績，堪稱「苗栗之光」，今天獲苗栗市公所頒獎表揚。



第19屆UNICON 19世界獨輪車錦標賽8月初在韓國安山市舉行，台灣代表團隊中，就讀後龍新港國中小9年級學生劉佳穎是唯一的苗栗縣代表，首次參與國際賽事，就勇奪分齡組個人項目軌道、跳遠、下坡、障礙賽及跳高，總共3金2銀優異成績，當時帶著國旗站上頒獎台，讓國際看見台灣的榮耀。



劉佳穎從小患有先天性心臟疾病，經常跌倒，國小高年級時看到指導老師羅吉君騎著獨輪車，直覺十分帥氣，便一頭栽進獨輪車之路，學習過程中跌跌撞撞，但他克服病痛，苦練平衡；母親楊曉媛從一開始不捨孩子摔的鼻青臉腫，被他永不放棄精神感動，全力支持鼓勵。



「跌倒了就再爬起來」是劉佳穎的名言，他期許自己有朝一日能成為獨輪車教練，讓這項運動在苗栗擴大推廣、延續。



指導老師羅吉君認為，獨輪車可以培養學生從小面對困難時的勇氣和毅力，目前包括桃園、嘉義等縣市的獨輪車運動相當盛行，希望未來在苗栗也能大力推行，也期盼政府能夠建置具國際級的訓練場地，以培養出更多優秀選手。



苗栗市長邱炳坤今天在市公所接見表揚劉佳穎，特別致贈6000元獎勵金，感謝他為台灣爭光。



邱炳坤指出，劉佳穎在106年的教育盃全國獨輪車錦標賽曾獲得1銀1銅佳績，如今更在世界級賽事中發光發熱，小小年紀就有如此堅毅不拔的運動展現，足以做為苗栗學子學習的典範。



邱炳坤提到，許多家長因為心疼小孩跌倒，不要小孩繼續練習，但劉佳穎的母親能夠給予最大支持；另外，指導老師羅吉君能夠把在苗栗相對冷門的運動，教出世界冠軍選手同樣功不可沒，3人都很了不起。



邱炳坤也說，現在學童從小課業壓力就很大，學習獨輪車一開始或許步步維艱，但熟能生巧後不僅能訓練專注力還能釋放壓力，是一項值得推廣的運動。（編輯：李錫璋）1070904



