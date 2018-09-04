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世界年輕廚師菁英賽 7日基隆登場

發稿時間：2018/09/04 19:02

最新更新：2018/09/04 19:11

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2018世界年輕廚師菁英賽今年移師台灣辦理，7日將在基隆經國管理暨健康學院登場，4日舉行啟動記者會，屆時將有來自22國的料理好手齊聚，一較高下。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真　107年9月4日2018世界年輕廚師菁英賽今年移師台灣辦理，7日將在基隆經國管理暨健康學院登場，4日舉行啟動記者會，屆時將有來自22國的料理好手齊聚，一較高下。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真　107年9月4日

（中央社記者王朝鈺基隆市4日電）「世界年輕廚師菁英賽」7日將於經國管理暨健康學院登場，今天舉行啟動記者會，現場匯聚年輕廚師菁英，基隆市市長林右昌除感謝各界的協助外，也期許基隆朝向「美食之都」邁進，成為幸福而甜蜜的城市。

林右昌表示，市府與經國學院合作，希望將基隆打造成為「美食之都」，透過出身經國學院的菁英廚師巧手，讓美食成為基隆未來的特色，也期盼這場賽事讓選手留下深刻且難忘的回憶。

林右昌說，基隆是很棒的海洋城市，這幾天他也會陪著菁英廚師前往崁仔頂漁市挑選食材，屆時大家會看到台灣豐富且多元的海鮮，也期許身為舉辦地主國，能把獎牌留在國內。

經國學院指出，「世界年輕廚師菁英賽」歷年都在歐洲舉辦，今年首度由亞洲國家台灣承辦，競賽期間，法國藍帶國際學校也將派員到校觀賽，除有助提升台灣國際形象外，也彰顯台灣技職教育成就。

經國學院表示，菁英賽共有來自歐洲、美洲、澳洲、非洲等22國選手參賽，參賽者必須使用大會提供「神秘黑盒子」的烹飪材料設計菜單，且在指定時間準備4人份的前菜、主菜及甜點等3道式餐點，考驗參賽者的臨場反應與創意，冠軍得主將於8日公布。（編輯：黃于）1070904

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