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藍籲以核養綠 中市府：適度電力調度可改善空污

發稿時間：2018/09/04 19:12

最新更新：2018/09/04 19:42

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國民黨台中市議會黨團4日在市議會舉行記者會，呼籲民眾參與連署「以核養綠」公投案；中市府環保局表示，現階段只要適度調整與電力調度，就不會增加台中市改善空氣品質的負擔。中央社記者郝雪卿攝　107年9月4日國民黨台中市議會黨團4日在市議會舉行記者會，呼籲民眾參與連署「以核養綠」公投案；中市府環保局表示，現階段只要適度調整與電力調度，就不會增加台中市改善空氣品質的負擔。中央社記者郝雪卿攝　107年9月4日

（中央社記者郝雪卿台中4日電）中國國民黨台中市議會黨團今天舉行記者會呼籲市民連署「以核養綠」公投案；台中市政府環境保護局表示，現階段只要適度調整與電力調度，就不會增加台中市改善空氣品質的負擔。

中國國民黨籍台中市議員李中、黃馨慧等人陪「以核養綠」全國性公民投票案發起人黃士修在議會舉行記者會，呼籲市民及中部地區民眾積極參與連署。

李中表示，這幾天台中火力發電廠燃煤機組的可發電量與實際發電量幾乎重合，幾乎是火力全開，空氣污染無法改善，中央政府能源政策錯誤，有必要改變。民眾透過公投連署、年底再落實公投，不僅是自救，更要讓傲慢的政府聽到國民怒吼。

黃士修說，以核養綠的兩個公投案，其中之一主文是「您是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除『核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉』之條文？」可讓中火不用再火力全開。

環保局表示，潔淨能源已獲國民高度共識，國家能源政策不能再走回頭路，現階段只要適度調整與電力調度，不會增加中火發電量，也就不會增加台中市改善空氣品質的負擔，國民黨籍台中市議員們擔心的問題根本不會發生。（編輯：李明宗）1070904

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