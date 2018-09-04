批發市場改建案 北市：採滾動式修正

（中央社記者劉建邦台北4日電）台北市市場處今天表示，第一果菜及魚類批發市場改建案有和青果、蔬菜及漁商公會業者充分溝通說明，工程需求都是經北市府與建築專家顧問團隊討論，未來會採滾動式修正。



市場處發布新聞稿表示，第一果菜和魚類批發市場改建案目前僅是先期規劃評估報告，且只有通過都市設計準則，非最終設計版本，主體工程統包作業也未發包，因改建案超過新台幣100億元以上，將成立採購廉政平台。



市場處指出，第一果菜和魚類批發市場在民國81年啟動改建計畫，隔年與羅興華建築師事務所簽訂契約，後續因多方狀況導致改建案停滯。



市場處說，99年由建築師重新規劃，未包含第一果菜批發市場，市府100年終止委託契約；市長柯文哲上任後積極推動第一果菜及魚類批發市場改建，目前方案及建築團隊已跟過去不同。



市場處表示，批發市場改建案原規劃採整體規劃、一次改建，改建期間的中繼市場分別為水果零批場設在華中橋下，蔬果拍賣場在華中橋兩側，漁類拍賣場、貨車及業者停車場設在華中橋西側。



市場處說，水利署去年5月回函對堤外設臨時中繼場有疑慮，因此調整為分階段施工，中繼及主體工程改建方案都有跟青果、蔬菜及漁商公會說明，並取得共識。



市場處表示，北農對改建案有意見可向市府團隊提出，也呼籲北農總經理吳音寧應出席各項會議，才能如期推動改建案。



市場處指出，改建案規劃方案非北農所稱為舊版本，再經由建築師調整後，已納入北農在今年3月提出需求版本，改建案均符合供應人、承銷人及批發場業者等意見，並兼顧中繼基地等條件，若外界有不錯想法，未來也會審慎納入。（編輯：張銘坤）1070904