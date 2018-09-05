選舉倒數 姚文智籲中選會盡快舉辦辯論會

（中央社記者游凱翔台北5日電）民進黨籍台北市長參選人姚文智今天表示，中選會舉辦的辯論會能讓政策有被討論的機會，他的立場是「要辦幾場都可以」，並呼籲參加台北市長選舉的3名主角不要缺席。



年底九合一選舉投票日已倒數破百日，姚文智上午出席由民間團體舉辦的住宅政策說明會後，針對年底選戰議題接受媒體訪問。



姚文智表示，8月28日前往中央選舉委員會登記參選台北市長時，中選會有一張問卷問及是否想參與選舉辯論會，而他的個人立場是「要辦幾場都可以」，因為辯論會是讓現任市長接受檢驗，因此希望台北市長柯文哲能夠參加。



姚文智認為，辯論會能讓政策、市政發展方向有被好好討論的機會，四年一次的選戰讓城市發展方向進入被討論的黃金時期，可以透過辯論會，讓參選人在最短的時間內展現想法。



姚文智因此呼籲中選會，辯論會應早一點應進行，也希望參加台北市長選戰的3名主角都不要缺席，市民朋友也都能出席。



媒體詢問，臉書粉絲團「新勇哥物語」提及，前總統陳水扁也當過台北市長，了解如何逆轉勝的策略。姚文智表示，因為陳水扁過去曾擔任台北市長，在政策、選舉上都有非常好的看法，因此幾個月前曾專程向他請益，未來有機會也會再去徵詢他的看法。



另外，姚文智說，民進黨在地方縣市的執政都有非常亮眼的表現，不管是桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍等都非常優秀，因此預計7日前往台中，向跟他一樣曾擔任新聞局長的林佳龍取經，未來在推動台北市政時可以參考。（編輯：李亨山）1070905