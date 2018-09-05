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市場改建案 柯文哲：7日後找吳音寧開會

發稿時間：2018/09/05 13:15

最新更新：2018/09/05 13:15

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（中央社記者陳妍君台北5日電）針對第一果菜及魚類批發市場改建案，台北市長柯文哲今天說，因為工務局長彭振聲出國，彭振聲週五（7日）回國後，市府會安排首長會議，請台北農產運銷公司總經理吳音寧來開會討論。

柯文哲出席「防身警報叫拉跑，學童安全你我護」記者會後受訪，作上述表示。

對於媒體報導，吳音寧去年曾向柯文哲報告北農對市府版批發市場改建案的疑慮，當時會議決議，對市府版改建案「反對者要提出替代方案，以供評估」，柯文哲表示，在改建案開工或最後定案前，當然每個人都可以提出意見，「可是問題是妳要在體制內解決」。

他指出，吳音寧是北農總經理，應該把北農版改建案提到董事會，讓董事長知道；市府每個月都有雙首長會議，每週一到週五上午市長室也有會議，隨時都可以讓吳音寧來「掛急診」陳述意見。

柯文哲說，吳音寧已經進入體制內，有什麼意見應該進市府報告，而不是一直用體制外的行為模式做事，把報告PO在臉書上面，「我覺得這個太離譜了」。

他表示：「最受不了的是，妳還找議員來質詢我們，然後再影射說那個（北農版改建案費用）是不是少11億元，然後我們擋人財路，這個我覺得實在是太火大了，這個太過分了，這個搞什麼鬼啊」。

民主進步黨籍市議員簡舒培8月30日質詢時指出，吳音寧3月提出第一果菜市場改建版本，比市府版本便宜新台幣11億元，卻被市場處以未經台北市青果商業同業公會同意為由不採納，合理懷疑吳音寧可能是「擋人財路」。柯文哲備詢時屢說「太離譜」，一度氣到吃降血壓藥。（編輯：李亨山）1070905

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