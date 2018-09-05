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嘉義2萬戶淹水50公分以下 縣府補助3千

發稿時間：2018/09/05 14:15

最新更新：2018/09/05 14:52

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嘉義縣長張花冠（後右2）5日到朴子市大同國小視察，並指出，2萬戶淹水50公分以下受災戶，縣府將發放淹水慰問金每戶新台幣3000元。中央社記者黃國芳攝　107年9月5日嘉義縣長張花冠（後右2）5日到朴子市大同國小視察，並指出，2萬戶淹水50公分以下受災戶，縣府將發放淹水慰問金每戶新台幣3000元。中央社記者黃國芳攝　107年9月5日

（中央社記者黃國芳嘉義縣5日電）823豪雨造成嘉義縣多處淹水災情，嘉義縣長張花冠今天到朴子市大同國小視察時表示，2萬戶淹水50公分以下受災戶，縣府將發放淹水慰問金每戶新台幣3000元。

張花冠今天到朴子市大同國小視察，並查看學生上課情況，她說，縣府將研擬協助易淹水學校購買小型抽水機，改善校園內淹水狀況，維護學生安全。

823豪雨導致嘉義縣有79間學校受損，損害金額高達一億元，教育部緊急撥款3000萬元應急，讓各學校可以災後整理校園如期開學。

張花冠指出，依中央現行規定，住家淹水高度達50公分以上，將核發2萬5000元救助金，目前統計約1萬9000戶，縣府已加速撥款作業，今天將匯入各公所，以利辦理淹水救助金核發作業。

另外，對於50公分以下的受災戶，目前統計約有2萬戶，縣府也將發放淹水慰問金每戶3000元，提供更多受災戶生活上急難照顧。

關於嘉義縣淹水達2天以上住戶約有8000戶，淹水高度達100公分以上住戶約有1800戶。對於上述受災嚴重家戶，張花冠強調，將積極爭取中央及賑災基金會相關生活扶助，儘快協助受災戶重建家園。（編輯：卞金峰）1070905

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