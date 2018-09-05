許立明批准范巽綠辭呈 7日生效

（中央社記者陳朝福高雄5日電）高雄市教育局長范巽綠傳將接任教育部政務次長。范巽綠今天不願談及將接任新職，只說應由教育部宣布較妥當。高雄市代理市長許立明則指出，已批准范巽綠辭呈，9月7日生效。



許立明今天前往高雄市一心路與和平路勘察823豪大雨造成路面坍塌修復工程，接受媒體訪問時證實批准范巽綠的辭呈。



許立明表示，范巽綠有她的生涯規劃，已批准辭呈，7日生效。許立明也說，由於近日忙於水患勘災，不知范巽綠後續的職務。



另外，范巽綠接受電話採訪時表示，原本就規劃於7月要回台北，因高雄有校長會議等議程而暫緩下來。至於外傳的教育部政次新職，應由教育部宣布較妥當。



至於先前外界傳許立明要求范巽綠暫勿出國導致她請辭。許立明表示，外界不要過度猜測，沒有那麼嚴重啦，只是希望首長於有狀況時，能當下處理。范巽綠接到記者詢問也說：「沒有的事啦。」



范巽綠指出，高雄教育局配合新南向政策，加強向東南亞國家宣導，前進越南等國；如果必須先開路、開拓的宣導團她會帶團，教育局的同事也都可獨當一面，也並非得要她帶團出國不可。



范巽綠曾擔任過教育部政務次長6年，歷經前教育部長曾志朗、黃榮村和杜正勝，資歷豐富完整，後接任高雄市教育局長3年多。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070905