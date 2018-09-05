果菜市場改建案 吳音寧：回歸政策實質討論[影]

針對第一果菜及魚類批發市場改建案，台北市長柯文哲5日說，7日後將請台北農產運銷公司總經理吳音寧來開會討論。吳音寧（前）5日下午在北農舉行記者會，對外回應相關問題。中央社記者裴禛攝 107年9月5日

（中央社記者劉建邦台北5日電）第一果菜批發市場改建案議題發酵，北農總經理吳音寧今天說，北農立場就是希望改建案回歸到公共政策實質討論，且皆有派員參加北市府召開的會議，若需由她親自說明，她會出席。



針對第一果菜批發市場改建案，台北市長柯文哲昨天重申，台北農產運銷公司總經理吳音寧有任何問題可循管道反映，非透過貼臉書、找議員質詢方式；柯文哲今天表示7日後會安排首長會議，請吳音寧到場開會討論。



吳音寧下午受訪時說，第一果菜批發市場是全台灣最重要也是歷史最悠久批發市場，北農經營果菜批發市場40多年，針對改建案，她上任後，召集北農相關部門，包含現場作業等經驗豐富人員成立改建執行小組，且歷經11次會議，並向台北市政府提出北農的需求和建議。



吳音寧表示，北農是以實質批發市場需求向北市府提出建議，包含改善物流、交通系統、主要拍賣場高度以及通風、設置低溫冷藏設施等，希望北市府可了解現場作業人員心聲，未來會持續跟北市府溝通。



吳音寧指出，批發市場改建案不是一時片刻，過去向北市府提出中繼市場面積可能不足建議，北市府事後也有採納，相關意見都和北市府持續溝通。



媒體詢問，是否有參與市府會議，吳音寧說，只要是市府發的開會通知，北農改建執行小組都會派員前往參加，若需要她親自出席說明，她會出席，且有相關會議紀錄，而改建執行小組的工作會議也有在董事會報告。



至於柯文哲上午對於她的意見，吳音寧表示，對於針對她個人評論，並沒有要對外回應。



吳音寧說，北農的批發市場改建執行小組已召開10多次會議，提出版本也已正式行文給北市府，北農立場就是希望改建案回歸到公共政策實質討論，因市場改建影響的不只是30、40年後狀況還為未來在市場內的工作人員，希望改建案規劃設計案在定案前，能討論出更適合批發市場的使用方案。（編輯：李錫璋）1070905



