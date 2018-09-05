豪雨後路面坍塌 高市全面檢視排水箱涵

高雄市0823豪大雨成災，造成多處路面破損，高雄市代理市長許立明（前右）5日前往勘災，指出老舊的排水箱涵承受不住大雨沖刷，還有自來水、污水管線破損導致路基泥沙流失，將全面檢視、清淤、修補，避免類似狀況再發生。中央社記者陳朝福攝 107年9月5日

（中央社記者陳朝福高雄5日電）高雄市0823豪大雨成災，造成多處路面破損，高雄市代理市長許立明今天勘災時了解除老舊排水箱涵承受不住大雨沖刷，另有自來水、污水管線破損導致路基泥沙流失，將全面檢視。



高雄市一心路與和平路口於0823豪大雨來襲時大面積坍塌，嚴重影響交通和店家，高雄市府團隊馬不停蹄趕工修復，許立明中午前往勘察路面坍塌修復工程進度。



許立明表示，轄內雨水下水道建設總長約668公里，部分建置的排水箱涵有4、50年的歷史，老舊的排水箱涵承受不住大雨的沖刷，除此之外，還有自來水、污水管線破損導致路基泥沙流失，將全面性的檢視、清淤、修補，避免類似狀況再發生。



對於路面的地下管線，許立明說，市府有一套SOP機制，當發現異常時，管挖中心會要求所有的管線單位水利局、台電、自來水公司、中華電信等，進行清查、確認及了解破損的原因，並盡力在48小時內回復，以確保民眾使用道路的安全。



位於前鎮區一心一路與和平二路的這處路面掏空坍塌，造成汽車陷入坑洞，高雄市政府水利局說明是因破損處下方排水涵管錯位，且自來水管破裂滲水，致使土砂流失情形加劇，掏空影響範圍長約10公尺、寬約8公尺、深度約4公尺，經連日趕工搶修今天復原路面及開放交通通行。（編輯：李亨山）1070905