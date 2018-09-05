滿水位提高 曾文水庫蓄水增

（中央社記者楊思瑞台南5日電）經濟部水利署將曾文水庫滿水位標高從227公尺公告調整至230公尺後，今天上午大壩水位達到滿水位，成為繼民國62年建庫完工後蓄水最高水位，減輕灌溉及民生工業供水壓力。



經濟部水利署南區水資源局副局長鄒漢貴今天受訪表示，曾文水庫在6月7日蓄水量僅剩919萬立方公尺，蓄水率不到2%。但接下來集水區降雨豐沛，單是8月23日至昨天的累積降雨量就達752.8毫米。大壩水位在今天凌晨3時達230公尺的滿水位，蓄水量超過5億立方公尺。



鄒漢貴表示，曾文水庫原本的滿水位為標高227公尺，經過將大壩不透水心層提升增加庫容的工程後，水利署已公告調整至標高230公尺。滿水位提升3公尺，能增加約5500萬立方公尺的有效蓄水量，對蓄水量的「開源」有很大助益。



他說，曾文水庫蓄升計畫已通過水庫安全評估，在水位蓄升後，南水局也會密切注意各項大壩的監控及安全檢查，確保大壩安全無虞。



鄒漢貴表示，嘉南農田水利會今天正式恢復二期稻作供灌作業，曾文水庫也在今天12時起滿載發電放水至烏山頭水庫蓄存，以滿足供灌水源，並調節在滿水位以下。另外，南水局仍持續進行水庫清淤作業，希望減少淤積，增加庫容。（編輯：李亨山）1070905