結合花蓮無毒食材 休閒農場烹調餐桌藝術

（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）花蓮吉安鄉推動有機無毒栽培，位於吉安鄉干城村的一家休閒農場今天舉辦食農教育體驗，展現農場餐桌生活藝術，並宣布將開幕的養生健康渡假酒店將取用在地有機無毒食材。



出席活動的花蓮縣文化局長陳淑美表示，文化局舉辦107年產業提升創新提案徵選，君達公司以「花蓮香草美學6A計畫」獲得第一名，致力於土地有機友善的君達，結合在地小農，以餐桌美學呈現。



君達集團總監尹秋明表示，園區約4公頃，從民國76年開始經營，91年轉型為無毒，97年通過中興大學有機認證轉型為有機，歷經30年來的努力，種植近20種香草。



今年君達農場與新加坡豐隆集團旗下的千禧國際酒店集團簽署合作備忘錄與技術顧問服務合作，建造一座全新綠色環保、結合農業文創的養生健康渡假酒店，預計11月試營運、12月開幕。



集團董事長尹純綢說，結合花蓮小農有機食材並將有機香草入菜，希望建立消費者食安信心，再將香草擺盤的視覺美學設計，讓人感官獲得療癒；菜單設計與東華大學藝術創意系合作，以插畫方式描繪農友「彎腰農作」的精神，也透過說菜訴說土地與人的精采故事。



未來酒店開幕後，將配合季節推出不同特色食材的花蓮香草風味料理，成為花蓮必遊一日體驗食農新亮點。（編輯：陳清芳）1070905