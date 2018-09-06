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林崇傑不滿吳音寧臉書發言 促體制內討論

發稿時間：2018/09/06 12:36

最新更新：2018/09/06 12:36

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（中央社記者梁珮綺、蘇龍麒、顧荃台北6日電）台北市產發局長林崇傑今天表示，北農總經理吳音寧在雙首長會議簽到次數只有1次，不過，出席與否不是關鍵，關鍵是雙方應充分討論，而非透過臉書反映已定案的事情。

台北市副市長陳景峻上午列席行政院院會後受訪時也說，吳音寧曾向董事會報告工作概況，但沒有果菜市場改建案的重要規劃內容，希望吳音寧不要魚目混珠。

第一果菜市場改建案吵得沸沸揚揚，北市府與吳音寧各執一詞，林崇傑4日在台北市議會備詢時更指出，吳音寧從未出席雙首長會議，但昨天被市議會民進黨團提會議紀錄駁斥，林崇傑致歉。

不過，林崇傑今天上午接受媒體訪問時表示，有些報導的標題是模糊焦點，他重申，他是就說話語氣不妥造成誤解而致歉。

他表示，針對第一果菜市場改建召開的雙首長會議自民國105年12月底召開至今，吳音寧簽到次數只有1次，印象中出席次數是2、3次，去計較只來1次2次都不是關鍵重點，最關鍵的是雙方應充分討論、溝通，「定案的東西要往前跑，規劃設計本來就是不斷滾動修正的」。

林崇傑說，吳音寧近期拋出的問題，早就在雙首長會議討論過並且已定案，吳音寧沒出席導致對此事不知情，或參加的代表沒向吳音寧充分反映。

林崇傑表示，吳音寧提出的版本中，將停車場面積刪除2萬6000平方公尺，將造成交通衝擊；另外，華中橋引道、環快引道將拉進基地內，吳音寧規劃挑高拍賣場高度，對交通也造成影響。

他說，10日將加開雙首長會議，希望吳音寧能前往，並在體制內討論所有問題。

他也強調，市場改建不能只針對單一訴求，必須考量農產公司、漁產公司、3大公會以及周邊里民和社區發展。

陳景峻上午表示，吳音寧有什麼問題就進來台北市政府談，北農總經理有發聲、建議的管道，台北市議會議長吳碧珠也曾裁示，依照慣例希望吳音寧到議會報告，但吳音寧也沒有來。

陳景峻說，兩個星期前與農委會協調好，吳音寧會到市議會備詢，結果吳音寧也沒有來，卻在外面說明、報告、有自己的看法，這都不是行政體系應有的作為，「不要一個人給市政府與中央帶來很大的麻煩」。

他表示，稍早行政院會也請農委會主委林聰賢一定要跟吳音寧溝通。

市議員簡舒培8月30日在議會質詢時提出吳音寧的果菜市場改建版本，指吳音寧的版本比市府版本節省新台幣11億元，引發市長柯文哲不滿，一度氣到吃降血壓藥，批吳音寧「她懂什麼？」之後更因吳音寧在臉書陳抒己見而大動肝火，認為吳應依循體制在市府內部討論，而非用體制外的方式做事。（編輯：唐聲揚）1070906

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