議員批大巨蛋工地仍局部施工 北市府否認

（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市議會民進黨團今天再度前往大巨蛋工地會勘，議員到場發現工地仍局部施工，未來將嚴格把關公安等議題；體育局說，遠雄目前是針對14項安全工項的細項施工，並未偷偷施工。



大巨蛋工地日前發生火災工安事件，市議會民進黨團與體育局等官員兩度前往會勘遭拒，事後經議員要求，市府才與遠雄溝通，多名議員今天再度赴大巨蛋工地會勘。



民進黨籍市議員李慶鋒、簡舒培、洪健益等人在體育局長李再立等官員陪同到場，考察地點包含發生火災地點及大巨蛋棟。議員認為大巨蛋工地幾乎已完工，遠雄以公安為由提出可針對14項安全工項施工，但其實仍在偷偷施工。



現場遠雄工地人員提到14項安全工項原本可在10月完工，但施工時間需要延後。



民進黨團總召李慶鋒受訪表示，大巨蛋工地過去曾發生幾起火災，意味著未落實工地安全管理，這不是外界樂見，目前大巨蛋外牆玻璃帷幕等部分已陸續完工，且到場才發現大巨蛋是表面停工，但實質仍是局部復工。



他表示，市長柯文哲提及大巨蛋會以公開透明方式處理，都市設計審議會大會9月20日要審查大巨蛋案，呼籲市府審議過程可考慮網路直播。



李慶鋒說，未來仍會嚴格把關大巨蛋公安及審議過程，若有半數市民支持大巨蛋解約，且議會決議通過，就算市府需要賠款，也是議會和市民共同承擔，但那段時機已過，尊重柯文哲目前針對大巨蛋案的作法，未來仍會持續依法監督。



至於議員提及大巨蛋仍在局部施工，李再立表示，遠雄仍可進行14項安全工項，且市府每天都派員巡查，資訊也公布在網路，遠雄不會有偷偷施工狀況，遠雄目前施作的應該是14項安全工項的細項部分。



遠雄發言人楊舜欽受訪表示，14項安全工項預估要延至明年2月才可完工，主要是因工班人員調度。（編輯：陳俊碩）1070906