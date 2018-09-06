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釋迦怎麼賣 台東縣長參選人有話說

發稿時間：2018/09/06 13:51

最新更新：2018/09/06 14:46

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台東鳳梨釋迦外銷市場以中國大陸為主，這幾年栽種面積加倍，前總統馬英九日前到台東輔選，喊出「藍軍在台東繼續執政，對農民非常重要」，引起釋迦農憂心。中央社記者盧太城台東攝 107年9月6日台東鳳梨釋迦外銷市場以中國大陸為主，這幾年栽種面積加倍，前總統馬英九日前到台東輔選，喊出「藍軍在台東繼續執政，對農民非常重要」，引起釋迦農憂心。中央社記者盧太城台東攝 107年9月6日

(中央社記者盧太城台東縣6日電)台東釋迦怎麼賣，最近成為台東縣長選戰焦點。民進黨徵召參選人劉櫂豪主張開拓包括美國等全方位市場；國民黨徵召參選人饒慶鈴則質疑劉不該捨近求遠。

台東鳳梨釋迦外銷市場以大陸為主，這幾年栽種面積加倍，前總統馬英九日前到台東輔選，喊出「藍軍在台東繼續執政，對農民非常重要」，引起釋迦農憂心。

劉櫂豪主張釋迦市場應該全方位，日前協助釋迦進軍美國市場，引起饒慶鈴競選辦公室質疑。

饒慶鈴辦公室昨日發布新聞稿，質疑劉櫂豪不該捨近求遠，更不應該採用高成本、農民沒銷量沒利潤，長途運輸、耗損能源的作法，讓口感鮮美的台東釋迦急速冷凍，經過漫長的旅程抵達美國，當地民眾吃到只是解凍後的釋迦。

饒慶鈴呼籲，為了台東廣大農民的生計與收入，唯有保證國民黨縣長候選人饒慶鈴接棒縣政，繼續藍色執政才能穩住大陸市場、外銷成績保持長紅。

劉櫂豪表示，他在各種公開場合一再強調，歡迎各國來採買台東的農產品，當然也歡迎中國來買台東的農產品，而全方位行銷，開拓更多元的市場，這才是幫助農民最好的方式。

劉櫂豪強調，市場沒有遠近之分，開拓新市場跟進軍中國市場也沒有互斥問題。讓市場更多元，農民通路更多，農產品價格才會更穩定，這不是更好嗎。

台東地區農會今天也針對釋迦外銷問題召開記者會表達立場，總幹事李建通表示，農會考慮大目種釋迦盛產後的通路問題，透過立委劉櫂豪向農委會爭取相關計畫補助，開拓美國市場，這個月起在美國有80場次在15個大型超商辦理品嚐促銷。

李建通強調，農會只圖農民利益，以後不論誰當縣長，能全力支持台東農民產出高品質的大目種釋迦與鳳梨釋迦、協助開拓外銷市場，才是農民的福氣。（編輯：吳佳穎）1070906

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