推進智慧製造 虎尾科大攜手德國研究機構

（中央社記者葉子綱雲林縣6日電）虎尾科技大學執行特色領域計畫，協助國內工具機與精密機械產業，推進工業4.0的智慧製造，與德國知名工業技術研究機構及大學簽署合作意願書，促進技術開發合作與交流。



虎尾科大今天發布新聞，校長覺文郁率副校長沈金鐘、智能機械與智慧製造研究中心的團隊前往德國，和知名的弗勞恩霍夫應用研究促進協會（Fraunhofer-Gesellschaft）、亞琛工業大學（RWTH Aachen University）簽署合作意願書，聚焦工業4.0、智慧製造、精密工業、工廠數位化等合作。



覺文郁指出，虎科大執行教育部、經濟部、科技部的特色領域計畫，協助國內工具機與精密機械產業，朝向智慧製造與智能機械領域發展，從去年11月起，虎尾科大更推進特色領域技術研發與國際接軌，尋求德國知名研究機構與大學的合作，日前拜訪德國促成簽署。



他表示，未來雙邊將透過交換成員（教授、學生、研究同仁）、技術開發合作、成果交流、產學研究活動、共同執行研究計畫等，促進人員交流與技術開發合作。



他並指出，弗勞恩霍夫應用研究促進協會是德國也是歐洲最大的應用科學研究機構，設置超過80個研究所，致力於前瞻性研發工作，保有科學研究領先地位；亞琛大學是德國最大理工大學，被評選為德國11所菁英大學之一。



覺文郁表示，弗勞恩霍夫應用研究促進協會設置的生產技術研究所，和亞琛工業大學長期配合工具機與精密機械領域的技術開發與人才培訓，是德國工業4.0及智慧製造發展的重鎮，虎尾科大與德國雙邊的合作，象徵智慧製造的特色領域發展與國際接軌。（編輯：黃于）1070906