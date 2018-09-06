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智慧城市新經濟力論壇 林佳龍分享中市經驗

發稿時間：2018/09/06 17:53

最新更新：2018/09/06 18:01

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「2018智慧城市新經濟力論壇–打造未來智慧城」6日在台北圓山大飯店舉行，台中市長林佳龍應邀到場分享發展智慧城市經驗。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年9月6日「2018智慧城市新經濟力論壇–打造未來智慧城」6日在台北圓山大飯店舉行，台中市長林佳龍應邀到場分享發展智慧城市經驗。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年9月6日

（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市長林佳龍今天在「2018智慧城市新經濟力論壇」分享台中智慧城市推動經驗時指出，「懂生活的人就會愛上台中」，將持續以人為本，用創新服務驅動智慧城市。

「2018智慧城市新經濟力論壇–打造未來智慧城」今天在台北圓山飯店舉行，行政院長賴清德、國家發展委員會主任委員陳美伶、經濟部長沈榮津等到場致詞，林佳龍也到場分享縣市發展智慧城市的經驗。

論壇還在網路進行「全台活力城市」票選，調查全國民眾對於22個智慧城市的評價，結果台中市在「最有活力」、「小孩成長環境」、「生活品質最佳」、「退休後最想居住」等4個項目都獲第一名；另在城市光榮感項目「是否以自己居住的縣市為榮」則獲全台第2名。

林佳龍表示，台中市定位為「生活首都，創意城市」，懂生活的人就會愛上台中。市府以人為本，用創新服務來驅動智慧城市，提出「大台中123」、打造「水湳智慧城」，體現並落實智慧生活。

林佳龍指出，市府成立智慧城市推動委員會、數位治理局，召集產官學研一同整合、推動相關政策，目前台中在智慧交通、智慧警政、智慧災防及智慧教育應用上都有相當成就。同時，積極培養人工智慧（AI）人才及遊戲設計人才，搭配智慧機械產業、鏈結國際，讓台中智慧城市大躍進。

在這場論壇中，還由行政院長賴清德頒發智慧城市卓越智慧獎，賴清德同時肯定台中市與彰化、苗栗、南投共創區域聯合治理平台，讓優質政策嘉惠更多城市。（編輯：黃于）1070906

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