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蘇貞昌推政策動畫 宣示將加速推動都更

發稿時間：2018/09/06 18:48

最新更新：2018/09/06 19:16

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民進黨新北市長參選人蘇貞昌6日主持都市再生政策的動畫發布記者會，他以動畫方式來說明並強調他若當選市長，將以「五大引擎」來加速推動都更。中央社記者王鴻國攝　107年9月6日民進黨新北市長參選人蘇貞昌6日主持都市再生政策的動畫發布記者會，他以動畫方式來說明並強調他若當選市長，將以「五大引擎」來加速推動都更。中央社記者王鴻國攝　107年9月6日

（中央社記者王鴻國新北6日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天主持都市再生政策的動畫發佈記者會，他以動畫方式說明強調他若當選市長，將以「五大引擎」來加速推動都更，打破目前都更牛步化的情形。

蘇貞昌在動畫中提出都市再生計畫，宣示將以政府主導民間參與、成立專責機構、資訊透明利益回饋住戶、危老建築及重大交通建設沿線優先都更、公共設施同步建設到位等五大引擎，來加速推動都更。

蘇貞昌進一步解說表示，新北市老屋比台北市多10萬戶，但新北都更區僅劃80處，台北市卻多達250處，因此，他將透過溝通、有誘因、政府有效率及有專責機構，再加上公共設施同步到位，讓人信任政府，就能打破目前牛步化的都更情形。

他針對可能的都更釘子戶問題表示，政府雖有公權力，但最重要的是要讓人民願意參與；因此，他強調會透過政府主導一再溝通來推動都更。

媒體記者詢問蘇貞昌「五大引擎」跟國民黨新北市長參選人侯友宜「都更三箭」有何差別，蘇貞昌表示，差別很大啦，他的政策很全面，很具體可行，有規劃的願景、理想、目標及一步一步的步驟。（編輯：陳清芳）1070906

民進黨新北市長參選人蘇貞昌6日主持都市再生政策的動畫發布記者會，宣示將以政府主導民間參與、成立專責機構、資訊透明利益回饋住戶、危老建築及重大交通建設沿線優先都更、公共設施同步建設到位等五大引擎，來加速推動都更。中央社記者王鴻國攝　107年9月6日民進黨新北市長參選人蘇貞昌6日主持都市再生政策的動畫發布記者會，宣示將以政府主導民間參與、成立專責機構、資訊透明利益回饋住戶、危老建築及重大交通建設沿線優先都更、公共設施同步建設到位等五大引擎，來加速推動都更。中央社記者王鴻國攝　107年9月6日
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