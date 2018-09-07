果菜市場改建案 姚陣營向柯文哲提4問題

民進黨台北市長參選人姚文智（左）7日與立委王定宇（右）、青年代表共同召開「阿北，請告訴我真相：公開透明篇part2」記者會，針對第一果菜市場改建案，向台北市長柯文哲拋出4大問題；姚文智強調，若他當選將重新檢討改建計畫。中央社記者徐肇昌攝 107年9月7日

（中央社記者游凱翔台北7日電）民進黨籍台北市長參選人姚文智今天召開記者會，針對第一果菜市場改建案，與會人士向台北市長柯文哲拋出4大問題；姚文智強調，若他當選將重新檢討改建計畫。



距離年底九合一選舉投票日已破百日，姚文智與立委兼姚辦發言人王定宇、台北市議員阮昭雄上午召開第2場「阿北，請告訴我真相」記者會，找來自稱曾是柯文哲粉絲的24歲阿美族青年潘袁詩羽，針對近日延燒的第一果菜市場改建案拋出4大問題，要柯文哲說明。



姚文智表示，果菜市場的規劃攸關農民生計，但柯文哲卻只能端出口水、怒氣，甚至在議會殿堂爆粗口，整個市府團隊對於改建過程的版本爭議相當失職，「對於柯文哲將民生重大建設拿來當政治鬥爭、整肅異己的工具，我感到非常遺憾」。



姚文智承諾，只要他當選台北市長，上任第一件事就是立刻重啟果菜市場改建案的公聽會，並重新檢討計畫，絕對會尊重專業，同時擴大攤商、公會的實際參與，打造出與國際接軌的軟硬體，又符合在地需求的改建工程。



潘袁詩羽哽咽表示，她喜歡柯文哲率直，喜歡柯沒有包袱、跳脫藍綠對立的時代，但自從世大運國安會講稿事件後，讓她開始懷疑自己，讓她認為被柯文哲背叛，但仍相信柯文哲願意回答年輕人的問題，因此提出有關果菜市場改建案的4個問題。



分別為「新的果菜市場可以省新台幣11億元哪裡不好」、「為何果菜市場會議記錄沒有上網公開」、「為什麼柯文哲遇到北農總經理吳音寧就失控抓狂」及「為什麼吳音寧不能將報告張貼在臉書上」4個問題。



王定宇認為，針對北農提出可節省11億元的果菜市場改建案方案可以公開討論，但柯文哲不應以一句「妳懂什麼」帶過，因為北農的價格波動會影響全台農民生計，不應以謾罵取代專業討論。



他提到，柯文哲對吳音寧說出「妳懂什麼」這句話時，通常代表掌握權力者對非掌權者的話語，到底是出於階級意識、性別歧視、年齡歧視，還是真的出於專業對話，迄今柯文哲仍未給予合理的解釋。



王定宇強調，他與姚文智、阮昭雄在民進黨內都來自不同的派系，但面對都市的公共政策，都應以同一套標準來審視，若外界用派系來分化北農案，以前、現在甚至未來都行不通。（編輯：李亨山）1070907