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阿公唱張韶涵歌 隱形的翅膀謝華山陪伴

發稿時間：2018/09/07 13:13

最新更新：2018/09/07 14:03

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68歲的李阿公（右2）7日在華山基金會中秋餐會獻唱「隱形的翅膀」，感謝華山帶給他的希望與陪伴。（華山基金會提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年9月7日68歲的李阿公（右2）7日在華山基金會中秋餐會獻唱「隱形的翅膀」，感謝華山帶給他的希望與陪伴。（華山基金會提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年9月7日

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）68歲的李阿公今天在華山基金會中秋餐會獻唱一首張韶涵「隱形的翅膀」，感謝華山帶給他的希望與陪伴，長輩唱流行歌展現不老活力，也唱出心聲，正面態度獲眾人掌聲鼓勵。

為使失能、失智、失依三失長輩有難忘中秋佳節，華山基金會南投區上午在名間鄉慶滿樓辦理中秋歌唱愛心餐會，邀約140名長輩歡度佳節，68歲獨居的李阿公代表草屯區上台獻唱，宏亮歌聲獲眾人掌聲。

李阿公指定選曲歌手張韶涵的「隱形的翅膀」，歌詞唱到「我知道，我一直有雙隱形的翅膀，帶我飛，給我希望」。李阿公說，感謝華山陪伴，給他勇氣走過復健艱辛，讓他有機會參與今天歌唱活動，真的很開心。

華山基金會南投區表示，68歲未婚獨居草屯的李阿公因慢性疾病導致臉部中風，雙眼視線糢糊，外出行動需他人協助，鮮少與外界聯繫，經華山提供定期關懷訪視、物資協助、促進社會參與服務，讓李阿公逐漸開朗，願意參與更多活動，更是期待參加中秋餐會歌唱。

華山基金會表示，陸續在全台成立383個愛心天使站，提供在地失能、失智、失依長輩關懷訪視、陪醫取藥、護甲、物資協助、年節關懷、促進社會參與等多項免費服務，歡迎民眾加入愛老人行列，或捐款支持常年服務，洽詢049-2244612。（編輯：吳佳穎）1070907

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