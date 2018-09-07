東京奧運正名公投 柯文哲：尊重中央基調

（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市長柯文哲今天在議會總質詢時被問及是否支持東京奧運正名公投時說，就個人角度而言表達尊重，但身為市長牽涉到涉外事務，「不得不有更多考慮」，涉外事務會依中央基調為標準。



台北市議會下午召開市政總質詢，民進黨籍市議員江志銘質詢時提及，東亞奧林匹克委員會（EAOC）先前以台灣正在進行有關2020東京奧運正名公投為由，決定停辦原訂2019年在台中舉辦的東亞青年運動會，建議柯文哲應聲援台中市政府。



柯文哲答詢時說，北市當時申辦世大運時，過程也很艱辛，面對中國大陸對台灣的打壓，如何維持不卑不亢的態度爭取台灣最大利益，這也是滿艱辛事情，要不就會像是東亞青運一樣被做掉，他的態度就是「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」。



江志銘問及，柯文哲提到不卑不亢，不能代表中國打壓台灣，民眾就要委曲求全，中國越打壓，台灣民眾就會越強力抗議。



柯文哲說，他認為北京處理這件事情很不智，應該是「狗搖尾巴，而不是尾巴搖狗」，且對中國大陸的民族主義過度亢進、亢奮，他也表達相當憂慮。



江志銘也拿出柯文哲在2016年總質詢時的影片，柯文哲當時被問及對於「中華台北」名稱的看法時說，其實(我們)是一個精神錯亂的國家，名稱多到他都搞不清楚，像他到國外去，(國家)名稱都不一樣。江志銘在影片問及，是否反對中華台北名稱，柯文哲回應，「我是不曉得那個是什麼東西。」



江志銘詢問，若依柯文哲當時對「中華台北」名稱的說法，是否願意支持東京奧運台灣正名公投案。



柯文哲表示，東京奧運台灣正名正名公投活動這是由民間團體發起，台灣身為民主自由國家，具備多元開放，就個人角度而言，他表達尊重，但做為台北市長，牽涉到涉外事務時，「不得不有更多考慮」，很多涉外事務，會依中央政府基調為標準，並依照行政院態度進行這件事。



江志銘反問柯文哲，但目前北市府有很多政策跟中央不同調。



柯文哲表示，對中央政策雖有所批評，但幾乎沒有抗命過，像一例一休或幼兒補助等政策，都按照中央政策，最多做些增減，很少完全不遵守，他也認為要建立法治國家，上下從屬關係還是要遵守。（編輯：張銘坤）1070907