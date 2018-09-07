新北新景點 十二股圳木棧道重新開放

新北市樹林區十二股圳木棧道重新開放民眾使用，全長831公尺的木棧道全部改舖塑木材質，更加安全穩固；微曲的木道搭配綠蔭，更是許多民眾拍照取景重點。（新北市民政局提供）中央社記者林長順傳真 107年9月7日

（中央社記者林長順新北7日電）新北市民政局今天表示，樹林區十二股圳木棧道重新開放民眾使用，831公尺的木棧道全部改舖塑木材質，不僅更加安全穩固，並加設花架、路燈，拍起照來特別有味道。



樹林區長林耀長表示，十二股圳早期是樹林區灌溉及排水的重要設施，由於農地逐漸減少，2010年整治後上舖木棧步道，供民眾散步休憩。不過，由於步道之前使用原木材質，長年風吹雨淋後多處毀損，目前更換成仿原木材質紋路的塑木。



林耀長說，十二股圳木棧道從樹人家商對面一路延伸到保安街附近，全長831公尺，微曲的木道搭配綠蔭，是許多民眾拍照構圖重點。木棧道下的十二股圳溝渠，經過雨水、汙水分流及河邊綠美化等工程，讓溝渠可以保持乾淨，花木扶疏，大幅提升生活品質。



獲得「國家環境教育獎」的樹興里長詹美齡，帶領社區活化十二股圳木棧道空間，里內巡守隊並日夜維護棧道的清潔與安全，使棧道兩旁綠意盎然，不少來訪民眾都感到驚艷。



每天都帶著孫子來散步的陳阿嬤表示，木棧道很漂亮，還可以欣賞平坦又不受車輛威脅的圳道風情；住附近的林小姐則說，整修後木棧道乾淨又漂亮，適合與閨蜜一同來野餐、打卡、拍照，享受寧靜悠閒時光。（編輯：梁君棣）1070907