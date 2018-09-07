/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 亞培安素 范巽綠大谷翔平北海道

亞培6種疑變質產品 48小時內預防性下架

>rss

新北新景點 十二股圳木棧道重新開放

發稿時間：2018/09/07 16:11

最新更新：2018/09/07 16:42

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
新北市樹林區十二股圳木棧道重新開放民眾使用，全長831公尺的木棧道全部改舖塑木材質，更加安全穩固；微曲的木道搭配綠蔭，更是許多民眾拍照取景重點。（新北市民政局提供）中央社記者林長順傳真　107年9月7日新北市樹林區十二股圳木棧道重新開放民眾使用，全長831公尺的木棧道全部改舖塑木材質，更加安全穩固；微曲的木道搭配綠蔭，更是許多民眾拍照取景重點。（新北市民政局提供）中央社記者林長順傳真　107年9月7日

（中央社記者林長順新北7日電）新北市民政局今天表示，樹林區十二股圳木棧道重新開放民眾使用，831公尺的木棧道全部改舖塑木材質，不僅更加安全穩固，並加設花架、路燈，拍起照來特別有味道。

樹林區長林耀長表示，十二股圳早期是樹林區灌溉及排水的重要設施，由於農地逐漸減少，2010年整治後上舖木棧步道，供民眾散步休憩。不過，由於步道之前使用原木材質，長年風吹雨淋後多處毀損，目前更換成仿原木材質紋路的塑木。

林耀長說，十二股圳木棧道從樹人家商對面一路延伸到保安街附近，全長831公尺，微曲的木道搭配綠蔭，是許多民眾拍照構圖重點。木棧道下的十二股圳溝渠，經過雨水、汙水分流及河邊綠美化等工程，讓溝渠可以保持乾淨，花木扶疏，大幅提升生活品質。

獲得「國家環境教育獎」的樹興里長詹美齡，帶領社區活化十二股圳木棧道空間，里內巡守隊並日夜維護棧道的清潔與安全，使棧道兩旁綠意盎然，不少來訪民眾都感到驚艷。

每天都帶著孫子來散步的陳阿嬤表示，木棧道很漂亮，還可以欣賞平坦又不受車輛威脅的圳道風情；住附近的林小姐則說，整修後木棧道乾淨又漂亮，適合與閨蜜一同來野餐、打卡、拍照，享受寧靜悠閒時光。（編輯：梁君棣）1070907

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP