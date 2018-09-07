柯文哲：葛特曼9/17來台 相關疑問可釐清

台北市議會7日進行市政總質詢，民進黨台北市議員王世堅帶大型充氣木馬前來，上面印有台北市長柯文哲的照片及五星旗，準備質詢柯文哲（前右）。中央社記者吳家昇攝 107年9月7日

（中央社記者梁珮綺台北7日電）台北市長柯文哲最近捲入器官移植疑雲，他今天說，「屠殺」（The Slaughter）作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）17日將來台，任何疑問屆時都可釐清。



柯文哲下午率領市府團隊赴台北市議會進行市政總質詢及答覆，民進黨籍市議員王世堅質詢時指出，柯文哲4年前在市長辯論會上提出葛特曼律師函，指其是特別勇敢的人，他說，此言代表柯文哲知道中國確實有活摘法輪功學員器官這件事。



王世堅要求柯文哲具體回答他，「屠殺」書中內容是否為真，柯文哲表示，葛特曼17日將來台，「聽作者直接講就可以很清楚，這東西我是不擔心，移植是很專業的東西」，他說，進行器官移植的醫生屈指可數，很容易找到反證。



柯文哲重申，他沒有帶病人到中國進行器官移植，因為他是外科加護病房主任，沒有門診，負責術後照顧，所以沒有自己的病人，而器官移植是相當複雜的步驟，且需要團隊完成，「有的話早就全台都知道了，這是一個很笨的指控方式」。



王世堅也在議場擺上充氣木馬，馬腹印製中華人民共和國國旗，馬頭印製柯文哲的頭像，指柯文哲高談「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」，是要替中國到台灣上演木馬屠城記。



質詢時也發生小插曲，王世堅的麥克風故障、沒有聲音，鄰近議員位子上的麥克風同樣故障，最後站到議員王威中的位子質詢，而他質詢台北燈節相關議題時，副市長陳景峻、觀傳局長陳思宇上台答詢，王世堅屢次要求柯文哲回答即可，開玩笑表示，幾乎所有議員位子上的麥克風故障，只有陳景峻的正常，他要求關閉陳景峻的麥克風。



隨後在主席、副議長陳錦祥要求下，陳景峻、陳思宇回到自己座位，王世堅說，「被那兩個合音天使一陣搓揉，又浪費掉了我5分鐘」，柯文哲則建議王，「你要不要吃藥」。



在質詢時間快接近尾聲時，王世堅對柯文哲說，「我必須跟你說一聲，珍重，但不見，希望下一任進到議會，希望你不是我質詢的對象」，柯文哲笑回「你會失望的」，王世堅說，那他會把藥備妥。（編輯：張銘坤）1070907



