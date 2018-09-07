花蓮光復鄉百歲人瑞 唱客家山歌迎訪客

花蓮縣議會副議長張峻（右）7日前往探望光復鄉大富村百歲人瑞葉阿銀（左），老奶奶也高興地唱起客家山歌歡迎。（花蓮縣議會提供）中央社記者李先鳳傳真 107年9月7日

（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）花蓮縣光復鄉大富村村民葉阿銀是百歲人瑞，曾當選過模範母親，也是社區中最年長、最勤勞的志工，經常協助排解鄰里大小事、到鄰居家串門子，保持愉快心情是她長壽之道。



花蓮縣議會副議長張峻今天前往探望葉阿銀，老奶奶高興地唱起客家傳統平板山歌歡迎。



張峻表示，要活到健康百歲，非常不簡單，除了自己要常運動保健之外，家人也要小心的照顧；光復鄉這位百歲人瑞如同光復鄉的活寶貝， 應該好好珍惜，而且要當作自己的長輩來照顧。



出生光復鄉大富村的葉阿銀，曾分別於民國96年及98年當選模範母親。早年家中務農，也曾穿梭在火車站月台叫賣便當，是很多旅客心中難忘的記憶。



辛苦工作一輩子的葉阿銀，教育子女有成，兒女也不負所望，女兒陳月琴就是富源國小退休教師，一生作育英才，而第三代孫子鍾蔚諮是光復鄉民意代表，今年底要力拼連任，繼續服務鄉民。



百歲高齡的葉阿銀身體硬朗，張峻請教保持長壽之道，老奶奶聽了直害羞，一旁的兒女則說，因為媽媽長年保持勞動的習慣，讓她至今還能下田耕作、煮飯，常到各鄰居家串門子，也相當熱心公益，讓她更保持愉快心情。（編輯：翁翠萍）1070907



