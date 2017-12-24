勞團遊行群眾癱瘓交通 柯文哲要開檢討會

台北市長柯文哲（中）24日在台北象山公園出席「運動反毒公益園遊會」開幕活動，為籃球賽開球。中央社記者張新偉攝 106年12月24日

（中央社記者梁珮綺台北24日電）昨晚抗議勞基法修法遊行後，部分民眾轉進西門町、台北車站一帶，造成交通大亂。台北市長柯文哲說，陳情抗議是國民權利，但不能阻礙幹線交通，傍晚6時將開檢討會議。



柯文哲今天上午出席運動反毒公益園遊會，會後受訪時做上述表示。



包括五一行動聯盟等多個勞動團體在內，23日下午發起「1223反對勞基法修惡法大遊行」，有上萬名民眾上街頭，要求政府退回相關草案。不過，遊行結束後，部分民眾轉進西門町、北車一帶，造成交通大亂，群眾在今天凌晨聚集於台北車站東三門，警方勸離，有80名抗議者被拖上警備車。



柯文哲昨天深夜返家途中，為確認遊行活動狀況，臨時在台北車站下車簡短視察5分鐘。



他今天上午重申，陳情抗議是國民權利，他予以尊重，但不能阻礙幹線交通，否則已超越他的忍受範圍，所以昨晚9時左右，警察局長陳嘉昌告知交通壅塞時，他第一時間下令要排除狀況，「其他部分可以說執法從寬，堵住幹線交通不行」。



柯文哲說，「有時要不客氣地講，有能力把群眾帶出來，就要有能力把群眾帶回去，不能解散以後開始在台北市街頭流竄，這樣不行」。



他表示，今天傍晚6時將召開檢討會議，趁此機會釐清中央、地方政府對於陳情抗議的權責分攤。



至於警方執法時有民眾認為過於粗暴，柯文哲說，各方都會有意見，現行是檢討問題，法治化、制度化、合理化才是他的目標。



不過，柯文哲在受訪時也透露，有人要求他制止勞動局長賴香伶上街頭，「民主自由是我們的政治價值，賴香伶要上街頭我也不會去干擾她。」對於媒體追問是誰要求其制止，柯文哲不願正面回應，僅說對此人「已讀不回」。



柯文哲也重申其對勞基法部分條文修正案的立場，「我對勞基法最受不了的是從去年修法至今，（部分條文）已經一年沒有執行。」認為訂定法律卻長達一年沒有執行，「訂這法律幹什麼？」他說，目前勞基法部分條文修正案仍是草案，相信立法院會審慎處理。1061224



