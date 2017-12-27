殺腦麻兒想讓他變天使 父遭判刑2年半

（中央社記者王揚宇台北27日電）何姓男子長期照護腦麻兒心力交瘁、不忍兒子受苦，徒手將他掐死，過程中也向愛子說「忍一下就能變天使」；台北地院認定何男符合自首等條件，今天判他2年6月徒刑，全案可上訴。



何姓男子因長期照護腦麻兒心力交瘁，2015年3月某日下午駕駛休旅車至北市濱江街停放，在車上以雙手將兒子掐死後，撥打電話報案自首。警方獲報趕往現場，發現何男在後座緊抱兒子痛哭，屍體已呈現僵硬狀態。檢方偵辦後依法起訴何男。



台北地方法院新聞參考資料指出，何男向法官供稱，兒子生活得很痛苦，家人照顧他也已身心俱疲、不堪負荷，犯案當下有向愛子說「爸爸很壞，爸爸想要殺死你，你說好不好」。



何男向法官供稱殺害兒子的情節，兒子或許會想要解脫，因為家人照顧他非常累，若將人送到教養院可能會被綁起來一輩子，「過程中要兒子忍耐一下就能變成天使，就能自己走路不用靠別人，等到兒子不動之後才鬆手，並抱著他大哭、說對不起」。



綜合上述，法官認為何男目睹兒子從嬰兒期至成年所接受各項醫療及失敗挫折，因有多重障礙甚受歧視且改善無望，何妻與年邁父母也漸難負荷照顧任務，在這種環境下倍感壓力，並相信兒子死亡後可就此解脫，這與利他殺孩、慈悲型殺人類型有部分重疊。



北院法官審酌何男犯下殺兒行為後曾萌生輕生念頭、犯罪動機，以及何為家中經濟支柱等情況，客觀上足以引起一般人同情的情輕法重情形，因此根據刑法第59條規定減輕其刑，加上被告犯案後自首，今天依殺人罪判他有期徒刑2年6月，全案可上訴。1061227