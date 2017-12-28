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關鍵字： 周子瑜註冊率跨年役政署
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網購個資外洩遭詐 警方公布前5名賣場

發稿時間：2017/12/28 17:01

最新更新：2017/12/28 17:35

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內政部警政署刑事局28日表示，統計今年疑似個資外洩而造成民眾被「解除分期付款」詐騙的網路賣場，前5名分別為EZ訂、金石堂網路書局、雄獅旅行社、OB嚴選和ANDEN HUD。（刑事局提供）中央社記者黃麗芸傳真 106年12月28日內政部警政署刑事局28日表示，統計今年疑似個資外洩而造成民眾被「解除分期付款」詐騙的網路賣場，前5名分別為EZ訂、金石堂網路書局、雄獅旅行社、OB嚴選和ANDEN HUD。（刑事局提供）中央社記者黃麗芸傳真 106年12月28日

（中央社記者黃麗芸台北28日電）刑事局今天表示，統計今年疑因買主個資外洩而造成民眾被「解除分期付款」詐騙的網路賣場，前5名分別為EZ訂、金石堂網路書局、雄獅旅行社、OB嚴選和ANDEN HUD。

內政部警政署刑事警察局今天發布新聞稿表示，統計今年度疑似個資外洩而造成民眾被「解除分期付款」詐騙的網路賣場，前5名分別為EZ訂（訂購電影票券）609件、金石堂網路書局537件、雄獅旅行社415件、OB嚴選280件、ANDEN HUD（販售女性貼身衣物）275件。

刑事局說，上述案件特徵，都是在某個月份突然暴增被害案件，且均為民眾接獲歹徒電話佯稱客服人員誤設為分期付款的詐騙手法，每次詐騙高峰約維持2個月左右。

刑事局舉例，像是主打低價、免運費的線上購物網站「瘋狂賣客」，本週的被害人數就大量增加84件；ORBIS（售女性保養品）也新增21件，提醒曾在這兩家網路賣場購物的民眾，慎防「解除分期付款」手法詐騙。

一名家住桃園市的33歲葉姓男子，他在今年9月曾於「瘋狂賣客」線上刷卡訂購市價新台幣999元的防蹣枕頭，卻在上週接獲自稱賣家客服人員來電，明確說出葉男所訂購貨品細節，並告知他因作業疏失被設為12筆分期付款，若不處理將每月扣款999元，請他告知刷卡銀行客服電話。

隨後，葉男便接到自稱銀行客服來電，請他前往ATM解除分期設定，葉男因「錯誤設定」被扣款多次而起疑心，女客服假稱是因自己對操作流程不熟所導致，電話中還可聽到「假主管」怒罵女客服的聲音，之後又請「假工程師」協助操作設定未果，使得葉男匯出12萬元。

當葉男察覺疑似遭詐騙而掛掉電話，食髓知味的假客服又再次來電，並哭訴若在銀行明天營業前仍未完成設定就會被炒魷魚，葉男心軟誤信謊言，前後共匯出50萬元，他隔天在上班時間聯繫「瘋狂賣客」和銀行客服後，才驚覺是一場大騙局。

刑事局提醒，賣場若無法善盡保護訂戶個資義務，造成訂單資料遭詐騙集團掌握而使訂戶權益受損，請民眾避免向這類高風險賣場購物，做好自我保護以慎防遭詐。1061228

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