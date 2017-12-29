異國姻緣落幕 警尋家屬助落葉歸根

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）自柬埔寨嫁來台灣多年的74歲陳姓老婦，因丈夫過世獨居苗栗通霄多年，日前晨運疑心肌梗塞身故，警方不忍她在台無子女後代處理後事，積極尋得故鄉家屬，助她落葉歸根。



一段台灣與柬埔寨的異國姻緣，因男女主角相繼離世而落幕，女方家屬今天捧著骨灰罈，順利搭機返回柬埔寨故鄉安葬。



苗栗縣通霄警察分局今天表示，通霄鎮一名丘姓退休員警早年因元配過世，續弦迎娶來自柬埔寨、同樣喪偶的陳姓婦人，兩人婚後未再生育；17年前邱姓退休員警過世，陳婦自此獨居警眷宿舍。



74歲陳姓婦人27日清晨騎自行車到附近游泳池運動，坐在深度及膝的熱水池，疑因高血壓引起心肺衰竭，突然昏迷，救生員雖施以心肺復甦術一度恢復心跳，然而經救護車送醫搶救仍回天乏術。



由於陳婦在台孤身一人，與丈夫前妻子女也素無往來，通霄派出所警員會同通東里里長楊佩芳，在宿舍內找到柬埔寨娘家電話，費了好一番功夫聯繫，總算連絡上陳婦與前夫所生的次子。



陳婦兒子自柬埔寨經香港轉機，昨天凌晨抵台，傍晚完成檢察官相驗、遺體火化等程序，今天捧著母親的骨灰罈搭機返鄉安葬。



陳婦次子目前在柬埔寨經商，他向警方指出，母親早年喪偶，在一次旅遊活動因緣際會結識丘姓繼父，兩人情投意合結為連理，繼父過世後，母親偶爾會搭機前往美國探視哥哥，或到柬埔寨與他同住，原本打算過陣子回鄉定居終老，不料先發生意外。



他向警方表示，儘管天不從人願，好在台灣警察積極熱心，才讓母親能夠「落葉歸根」，十分感謝。1061229