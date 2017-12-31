移民署元旦新制 陸客小三通更便利

（中央社記者黃麗芸台北31日電）內政部移民署今天表示，107年元旦起將推行5項新型便民措施，其中，中國大陸地區人民申請小三通個人旅遊應備文件需檢附「G簽注」將廢除，申請工作日可縮短為3個工作日。



移民署今天發布新聞稿表示，民國107年元旦起將推行5項新型便民措施，許多服務改為線上查詢，減少民眾交通往返時間和舟車勞頓，在台求學的外籍生、僑生、中國大陸與港澳居民都能受惠，在台生活更便利。



首先，「小三通便利再進化，一年25萬人次受惠」，由於現行中國大陸地區人民申請小三通旅行須先取得陸方核發於大通證上的「G簽注」，才可向台灣申辦入台程序，但這項措施即將廢除，可縮短辦證時間。



移民署說，除不需檢附「G簽注」外，文件審查時間將放寬且小三通能從事的活動範圍也擴大，現行中國大陸地區人民申請至小三通地區從事學術、體育、宗教、文化、商務等藝文商務交流活動，取證時間將從5個工作日縮短為3個工作日。



其次，「外國與外僑學生便利措施，不再舟車勞頓」，自107年元旦起，在台就學的外國與外僑學生，對於首次申辦居留證案件、資料異動、延期或變更登記等服務項目，均可利用線上申辦平台完成，像是申請居留證工作天從7天減為5天。



至於「台灣地區無戶籍國民僑生也享利多，上網申請一鍵就go」部分，在台就學的無戶籍國民僑生，元旦後要申請居留證時可免附父母同意書，工作天數也大幅縮短，只要便利運用「台灣地區無戶籍國民僑生線上申辦系統」即可。



移民署提到，還有「簡化證照查驗手續，提供便民通關服務」，未來具台灣地區居留身分的中國大陸地區人民及香港澳門居民，持IC晶片卡式中華民國居留證者，在出入境通關時將享有簡化查驗手續。



最後，「外國人大利多，不用再跑臨櫃就能查」，過往外籍人士要查詢是否被限制出境，須親至移民署各服務站才能查詢，元旦後只要以自然人憑證線上查詢即可得知有無被禁止出國。1061231